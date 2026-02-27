Perusasiat pysyvät perusasioina olympiaratsastajan klinikallakin – "Tuntuma säilyy, takaosa on aktiivinen"

Daniel Bachmann Andersen on vaativa ja tarkkasilmäinen valmentaja, jonka tunneilla ratsukoita ilmiselvästi haastetaan. Mutta hänkin puhui peruasioista, mistäpä muustakaan. "Hevosen on ymmärrettävä mitä sen halutaan tehdä.""Hevonen ajattelee kropan läpi, eteenpäin.""Älä anna hevosen nojata käteesi etupainoisena.""Istu alas siirtymisissä. 90 prosenttia ajasta teet töitä istunnan kanssa, et käden etkä jalan."Erityisesti Bachmann Andersen kiinnitti huomiota kädellä ratsastamiseen ja toisti: "Kädet eteen".. Vai kuinka, klinikassa Merry Francisilla ratsastanut Ville Vaurio?”Kyllä, halutaan saada eteenpäin-tuntuma, ei kädellä taakse. Rentous, niin että tuntuma säilyy, mutta ohjia ei heitetä pois. Perusasioita, joihin palataan aina uudestaan.”Bachmann Andersen muistutti ratsukoita myös eteenpäin ratsastamisen tärkeydestä. Se ei tarkoita sitä, että lisättäisiin tempoa. Se tarkoittaa sitä, että jos ongelma ilmaantuu, ei "pysähdytä" sitä ratkaisemaan vetämällä ohjista, vaan toimitaan toisinpäin, ratkaistaan asia "lennossa". ”Ajatus eteen-ratsastuksesta ja vauhti ovat ihan eri asioita. Hevosen pitää ajatella eteen ja ongelmat korjataan eteen ratsastuksella.”Venytys eteen-alas tulee Suomessa muihinkin kuin nuorten hevosten luokkiin heti huhtikuussa. Uudistus on alunperin lähtöisin Bachmann Andersenin kotimaasta Tanskasta. Venytystä joutuivatkin kaikki ratsukot harjoittelemaan.”Se on periaatteessa yksinkertaista, mutta toteuttaminen on joskus haasteellista”, Vaurio naurahtaa ja jatkaa: ”Eteen-alas -venytyksessä tuntuman pitää säilyä ja takaosan oltava aktiivinen. Kuulostaa helpolta mutta ei aina ole. Käden täytyy todella joustavasti seurata. Opin kyllä sen, että täytyy tehdä vielä enemmän töitä sen muodon venymisen kanssa.”Bachmann Andersen neuvoi myös, että aina kotona ei suinkaan kannata ratsastaa hevosta kilpailumuodossa, vaan välillä matalampana ja pidempänä. Hän on valmentanut Vaurion hevosta aiemminkin ja muisti, että vaihdot olivat olleet Merry Francisille aiemmin vaikeita. Nyt hän huomasi niiden parantuneen huomattavasti.”Hyvä niin. Tämähän on savolaisesta pihatosta kotoisin oleva kenttähevonen, joka osasi "estevaihdot". Niiden korjaaminen oli alussa vaikeaa, mutta nyt se jo vaihtaa ihan hyvin. Täytyy vain saada vaihtoihin lisää laatua", Vaurio myhäili. Vaurio arvostaa Bachmann Andersenin kaikessa painottamaa rentoutta.”Tämä areena on vaikea paikka aika kokemattomalle hevoselle, monia hevosia jännittää. Mutta onneksi meillä on Kenttiksen kanssa suhde joka auttaa hevosta selviämään haastavissa paikoissa ja tilanteissa.”