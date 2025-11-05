Sensovalmennuksessa alkutestien jälkeen noustaan hevosen selkään ja haetaan omalle hermostotyypille sopivaa asentoa.
Sensovalmennuksessa alkutestien jälkeen noustaan hevosen selkään ja haetaan omalle hermostotyypille sopivaa asentoa. Kuva: Tuokon albumi
Ratsastuksen taito

Sensovalmennuksessa haetaan ratsastajan keholle sopivat asetukset

Sensomotorisen menetelmän mukaan ratsastaja on rento silloin, kun hän on hermostotyyppinsä mukaisesti oikeassa asennossa.
