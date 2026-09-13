Kun on 50 vuotta tehnyt jotakin, alkaa jo tietää mistä kyseisessä hommassa on kysymys. Terhi Laurila on eläkkeellä, mutta ei hän opettajan hommia ole lopettanut.
Kun on 50 vuotta tehnyt jotakin, alkaa jo tietää mistä kyseisessä hommassa on kysymys. Terhi Laurila on eläkkeellä, mutta ei hän opettajan hommia ole lopettanut. Kuva: Leena Alerini
Ratsastuksen taito

Teete Laurila: "Keula ylös ja pylly alas" - ratsastuskoulussa on tarkoitus oppia ratsastamaan

Terhi Laurila, jos joku, on vanhan koulukunnan ratsastuksenopettaja. Hänen tunneillaan hevoset ovat edessä ja riittävästi koottuina.
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