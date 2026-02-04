Youngster Meetingistä tuli menestyskonsepti – "Tässä lajissa kun ei sitä oikotietä ole!"

Youngster Meeting -valmennukset ovat avoimia ensisijaisesti 4-7 -vuotiaille FWB-hevosille, mutta mukaan otetaan myös muiden kantakirjojen puoliverisiä nuoria hevosia mahdollisuuksien mukaan.Valmennukset ovat olleet täynnä. Nyt tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona 3.-4.2. mukana oli kaksi nelivuotiasta, joista toinen molempina päivinä ja 14 vanhempaa hevosta, joista osa treenasi kaksi päivää, osan vain toisen päivän.Helmikuun ryhmien täyttäminen oli vaikeampaa, sillä kovat pakkaset tekivät tehtävänsä, mutta ryhmä saatiin täyteen, kun ilmoittautumisajan kanssa joustettiin. "Vaikka maneesissa tarkeneekin, kuljettaminen ja yöpyminen hevosautossa on ikävää kovilla pakkasilla", perustelee valmennuksien primus motor Hanna-Maria Korpi, joka osallistui valmennuksiin Pertti Tapojärven kasvattamalla ja omistamalla 6-vuotiaalla FWB-ruuna Casiola of Happy Hillsillä (Casall - Calato) itsekin.Hinnoittelu on porrastettu iän mukaan. Ajatus on, että juuri nelivuotiaaksi kääntynyt nuori hevonen tekee vähemmän töitä, kuin vaikkapa viisivuotias, joten se myös maksaa valmennuksesta vähemmän, eli 90 euroa päivässä, siinä missä 5-, 6- ja 7-vuotiaille valmennus kustantaa 110 euroa päivää kohti. Tähän tulee päälle Kipa-maksu 3 euroa ja majoituksen jokainen kustantaa itse niin ihmisille kuin hevosille. FWB-yhdistys tarjoaa aluemaksun.Valmentaja on Saksassa pitkään asunut kansainvälinen ratsastaja Niclas Aromaa, josta pidetään paljon. "Niken kanssa on todella helppo ja rento kommunikoida. Hän on siitä erityinen, että hänelle jää hevoset ja ratsukot myös mieleen! Hän saa myös ihmiset sitoutumaan ja he tulevat aina uudestaan ja uudestaan, mikä kehittää meidän koko perusratsastuksen kulttuuria."Youngster Meetingejä on ollut nyt kolmatta kautta. Mukana on ihmisiä, jotka ovat olleet mukana alusta asti. Tunnit pyörivät aamukahdeksasta iltakahdeksaan yhdellä ruokatauolla. Korpi toteaa, että Suomessa ei ennen tätä ollut sellaista valmennuskonseptia, jonne hän olisi itse nuorella hevosella uskaltanut mennä.Aromaan pitkä käytännön kokemus herättää luottamusta. "Meiltä nuoremmilta tahtoo unohtua, että Niclaksen kaltainen ihminen on tehnyt tätä niin pitkään, että tuntee monet näistä hevosista kolmanteen ja neljänteen sukupolveen asti ja on ratsastanut monella niiden isovanhemmista ja vielä kauempaakin."Korpi painottaa toistojen tärkeyttä ja perusratsastuksen yhtenäisyyttä."Sitä Nikkekin aina sanoo, että kun niitä hevosia ratsastetaan hyvin ja systemaattisesti, hyvät nousevat aina esiin, mutta niille muillekin on hyötyä siitä hyvästä ratsastamisesta. Vaikkei niille olisi asetettu edes mitään valtavia urheilullisia tavoitteita. Harrastajallekin on ihanaa, että hevonen on toimiva."Tunnilla saatetaan mennä vaikka vain paria kavalettia, jos todetaan, että joku hevonen on ensisijaisesti saatava tuntumalle.Korpi ja Hassan Iber ratsuttavat hevosia ammatikseen. "Se, että saadaan niitä hyviä toistoja meidän nuorten asiakashevosten kanssa ja että ne jatkavat sitten näissä samoissa valmennuksissa oman ihmisensä kanssa on tosi palkitsevaa."Korven oma kisahevonen on todella arka. Hän keskusteli asiasta Aromaan kanssa ja sai tältä hyvin apuja tilanteeseen.Nikke aina sanoo, että "ei keinolla millä tahansa". "Meidän täytyy ymmärtää hevosen kasvua ja kehitystä. Vaikka hevonen olisi kuinka esteälykäs, se vaatii lajikoulutuksen, eli ne hyvälaatuiset toistot, jotta sillä säilyy hyvä mieli siihen tekemiseen."Nuoren hevosen kanssa on kuljettava nuoren hevosen polkua ja pysyttävä systeemissä. Se myös voi unohtua, jos kotona on vain se yksi nuori hevonen ja kaikki muut ovat jo vanhempia."Tässä lajissa kun ei sitä oikotietä ole!"."Hyvää hevosta ei pysty piilottelemaan" – Nikke Aromaa muistuttaa, että maltti on valttia nuoren estehevosen kanssa.Korpi ja Iber siirtävät toimintansa Ypäjälle