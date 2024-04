Tyypillinen head shaking -pään ravistelu on pystysuunnassa tapahtuvaa nopeaa nykimistä, joka voi vaikuttaa, kuin hevonen saisi sähköiskuja. Mutta myös muunlaista pään ravistelua on raportoitu. Kuva: Leena Alérini

Tiede ja tutkimus

Mistä se johtuu ja mitä se on? – head shakingin mysteeriä lähdetään selvittämään suomalaistutkimuksessa

Head shaking, suomeksi päänravistelu, on vähän tutkittu sairaus, mutta kohta on tulossa lisää dataa. Heli Hyytiäisen ja Milka Taurun projekti on tiedonkeruuvaiheessa. "Toivottavasti saadaan joka ikinen suomalainen head shaking -hevosen omistaja vastaamaan kyselyyn", toteaa ohjaaja Hyytiäinen. Lue ratsastus.hevosurheilu.fi