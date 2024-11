Kaikista madoista ei pidä edes yrittää päästä eroon: "Sisäloisten kanssa on kyse tasapainosta"

Tutkimus löytyy Heldasta

Tutkimuksen "Epidemiology of common equine intestinal parasites and proteomics of Anoplocephala perfoliata" tiivistelmä:

Tartuntojen leviämisreittien ja riskitekijöiden ymmärtäminen on tärkeää loistorjunnassa. Hevosten rutiininomainen matolääkitseminen ilman diagnostiikkaa on johtanut loislääkeresistenssin lisääntymiseen, ja siksi hevosen uloste tulisi tutkia ennen lääkityspäätöstä. Heisimatotartunnat todetaan ulostetutkimuksella vain satunnaisesti ja A. perfoliata -diagnostiikkaan tarvitaankin parempi menetelmä.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin 506 alle kolmivuotiaiden hevosten lantanäytettä loismunien toteamiseksi. Hevosten tiedot kerättiin kyselytutkimuksella 466 vastaajalta sisäloistartuntojen riskitekijöiden tunnistamiseksi. Fenbendatsolin ja pyranteelin tehoa suolinkaistartuntojen hoidossa testattiin lääkitsemällä suolinkaisen munia erittäviä varsoja näillä lääkkeillä. Hevosen heisimatoja kerättiin teurastamossa ja kasvatettiin laboratoriossa niiden tuottamien proteiinien (E/S-proteiinit) tunnistamiseksi.

Pienet ja suuret strongylukset olivat hevosten yleisimpiä suolistoloisia. Suolinkaistartuntoja esiintyi eniten alle 1-vuotiailla. Heisimatoja löytyi joka kolmannesta teurashevosesta, vaikka heisimadon munia todettiin ulostenäytteistä vain harvoin. Tutkimuksessa tunnistettiin useita riskitekijöitä sekä strongylus- että suolinkaistartunnoille. Siittoloissa ja isoilla kasvattajilla syntyneissä varsoissa todettiin useammin suolinkaistartuntoja kuin pienillä kasvattajilla syntyneissä varsoissa. Strongylustartunnat olivat yleisempiä hevosilla, joilla laidunala hevosta kohti oli alle puoli hehtaaria verrattuna hevosiin, jotka laidunsivat laajemmalla alueella. Suolinkaistartuntoihin liittyviä sairauden oireita omistajat havaitsivat vain alle vuoden ikäisillä hevosilla.

Fenbendatsoli todettiin tehokkaaksi lääkkeeksi suolinkaisia vastaan, mutta pyranteelin teho oli heikentynyt yksittäisillä talleilla. Kaikkiaan 509 A. perfoliata -heisimadon tuottamaa E/S-proteiinia eristettiin ja tunnistettiin. Näistä seulottiin kaksi, Hsp90 ja Sj-Ts4, heisimadon diagnostiikan kehittämisessä hyödynnettäviksi proteiineiksi.

Tämän väitöskirjatyön löydökset auttavat talleja loiskontrolliohjelmien suunnittelussa, loislääkkeiden käytön paremmassa kohdentamisessa ja tehokkaan suolinkaislääkkeen valinnassa. Suunnitelmallinen loiskontrolli auttaa vähentämään matolääkkeiden käyttöä ja ehkäisemään loislääkeresistenssin lisääntymistä. Tutkimuksessa tunnistetut A. perfoliatan E/S -proteiinit edistävät uusien diagnostisten testien kehittämistä hevosen heisimadolle.