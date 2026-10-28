Koira kuono on niin tarkka väline, että
Koira kuono on niin tarkka väline, että
Tiede ja tutkimus

Koiran kuono avuksi hevosen mahahaavan etsinnässä

Suomalainen hanke selvittää, voiko hevosen mahahaavan tunnistamisessa hyödyntää koiran hajuaistia, joka on niin tarkka, että voidaan puhua biologisesta ihmeestä.
Julkaistu
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