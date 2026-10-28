Koiran kuono avuksi hevosen mahahaavan etsinnässä

Hevosten mahahaavat ja ruoansulatuskanavan sairaudet ovat hevosmaailmassa vakava, kivulias ja erittäin yleinen vaiva. Tällä hetkellä mahahaavan varma diagnosointi vaatii eläinlääkärin tekemän gastroskopian eli mahan tähystyksen. Pitkää paastoa vaativa toimenpide on hevoselle usein stressaava kokemus.Voisiko sairaus selvitä tulevaisuudessa huomattavasti nopeammin, varhaisemmin ja täysin stressittömästi – koiran kuonon avulla?Helsingin yliopiston, dosentti Anna Hielm-Björkmanin johtaman DogLabin mahdollistamassa tutkimushankkeessa selvitetään tieteellisin kriteerein: pystyykö koira tunnistamaan hevosen mahahaavan hajuaistinsa avulla? Idean taustalla hevosalan ammattilaisen huoli Aloitteen tutkimushankkeelle teki artjärveläinen maatalousteknikko ja rehuyrittäjä Kristiina Alanko, joka on suunnitellut hevosten lajityypillistä ruokintaa ja rehuja Horse Balance Oy:ssä vuodesta 2007 lähtien. Alanko toteaa, että hevosten suolisto-ongelmat ovat vain lisääntyneet näiden kuluneiden 20 vuoden aikana. Alanko toteaa, että isolta osalta ongelmista vältyttäisiin, jos ymmärrettäisiin, että hevonen on heinänsyöjä. Problematiikka on kuitenkin monimutkaisempi. Alangon mukaan iso maailmanlaajuinen ongelma on torjunta-aineissa, esimerkiksi glyfosaateissa, jotka rehuun päädyttyään tuhoavat hevosen suoliston pieneliöstöä, mikrobiomia. Yhä enemmän hänen havaintojensa mukaan rehuissa käytetään myös halpoja raaka-aineita, perunaa, soijaa ja erilaisia viljoja ja samanaikaisesti ihmisille annetaan ymmärtää, että puhdas kaura on huonosti soveltuvaa. "Vaikka se on viljoista paras."Mahahaavat ovat tämän päivän todellisuutta, ja Alanko toteaa, että kuvaan kuuluu myös stressaava elämäntapa ja paljo matkustaminen. "Työssäni näen jatkuvasti, kuinka suuri ongelma mahahaavat hevosille ovat ja kuinka raskas paastoa vaativa gastroskopia niille on. Siitä heräsi pitkäaikainen haaveeni: miksi emme valjastaisi koiran tarkkaa hajuaistia eläinlääkäreiden avuksi? Koiran avulla sairaus voitaisiin havaita ennaltaehkäisevästi ja hoito aloittaa ennen vakavia kudosvaurioita. Hevosten hyvinvoinnin edistäminen on koko hankkeen suurin sydämenasia", Alanko taustoittaa.. Koiran hajuaisti palveluksessaAlanko toteaa, että koiran hajuaisti on biologinen ihme, johon edistyneinkään laboratorioteknologia ei yllä. Siinä missä ihmisellä on noin 6 miljoonaa hajuhermosolua, koiralla niitä on arviolta 125–300 miljoonaa. Kussakin hajuhermosolussa on jokin koiran noin 1000 erilaisesta hajureseptorityypistä. Hajureseptoreita koiralla onkin kaikkiaan jopa satoja miljoonia tai miljardeja.Tarkatkaan laboratoriolaitteet, kuten massaspektrometri tai NMR, eivät kykene havaitsemaan molekyylejä yhtä pienissä pitoisuuksissa kuin mihin herkkä koiran kuono pystyy. Tätä biologista tarkkuutta halutaan nyt soveltaa hevossairauksien diagnostiikkaan.Standardoitu koulutus ja tieteellinen tarkkuusAlanko kävi vuosi sitten kokeneen hajutyöskentelykouluttajan, eläkkeellä olevan konstaapelin ja Poliisikoiralaitoksen opettajan Ilkka Hormilan luennolla. Aiheena oli koirien kouluttaminen hajuntunnistukseen. Alanko tiesi, että koiran hajuaistia käytetään esimerkiksi syövän tunnistamiseen ja alkoi miettiä voisiko sitä hyödyntää hevosille. Ilmeni, että voi. Laboratoriotason hajuntunnistus vaatii ehdotonta tieteellistä tarkkuutta ja aukotonta protokollaa. Koulutuksesta Hormisto (K9 Ilma Global Training). Koulutusmetodi on Hormiston käsialaa, ja hankkeeseen osallistuu 12 sitoutunutta koirakkoa. Koirat, jotka ovat itse asiassa kaiken rotuisia, koulutetaan tehtävään standardin mukaisesti. Harjoittelu tapahtuu viikoittain itsenäisesti kotona sekä noin kerran kuukaudessa yhteisharjoituksissa Helsingin yliopiston tiloissa. Alkuvaiheen hajuerottelussa ja ilmaisun mekaniikassa käytetään säännölliseltä avustajalta saatavaa vakioitua ihmisen iho-ominaishajua, jotta koirakot hiovat työskentelynsä huippuunsa ennen varsinaisiin sairausnäytteisiin siirtymistä.Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa tieteellinen luotettavuustaso kaksoissokkotestauksen avulla. Kaksoissokkokokeessa kukaan tilassa läsnä oleva ihminen – ei koiran ohjaaja eikä testaaja – tiedä, missä näytepurkissa kohdehaju sijaitsee, jolloin inhimillisen tahattoman vihjeen antamisen mahdollisuus poistuu.Koulutus on nyt loppuvaiheessa, vuoden vaihteessa on tarkoitus järjestää testit. Kliinisten potilas- ja verrokkinäytteiden keräämisessä yhteistyökumppanina toimii Nikulan Eläinklinikka. .Pidä se yksinkertaisena - yksinkertainen ruokinta on myös lajityypillistä