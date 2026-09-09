Verkkokyselytutkimuksessa havaittiin yhteyksiä hevosen elinolojen ja persoonallisuuspiirteiden välillä

Turun yliopiston ja Ruotsin maatalousyliopiston uusi tutkimus havaitsi yhteyksiä hevosen persoonallisuuspiirteiden sekä sen elinolosuhteiden, käytön ja ihmisen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä.

Hevosen luonteen on jo pitkään tiedetty vaikuttavan sen hyvinvointiin, koulutustuloksiin sekä ihmisen ja hevosen välisen vuorovaikutuksen laatuun. Vaikka perimällä ja biologisilla tekijöillä on selvä rooli hevosen luonteen kehittymisessä, huomattavasti vähemmän tiedetään ihmisen muokkaaman ympäristön mahdollisista vaikutuksista.

"Luonne ei kehity ympäristöstä riippumatta. Hevoset elävät meidän niille rakentamissa ympäristöissä ja vuorovaikutussuhteissa, ja tutkimustulostemme mukaan näillä on merkitystä", kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkijatohtori Océane Liehrmann Turun yliopistosta Suomesta ja Ruotsin maatalousyliopistosta.

Tutkijat kuitenkin painottavat, että kyseessä on poikittaistutkimus eikä siinä osoiteta syy-seuraussuhteita, vaan pikemminkin tilastollisia yhteyksiä, jotka lisäksi ovat suhteellisen heikkoja. Heidän mukaansa tarvitaan pitkittäistutkimuksia, joissa hevosia tutkitaan pidemmän ajan kuluessa, jotta voidaan selvittää, kumpi vaikuttaa kumpaan: vaikuttavatko hevosen hoitoon ja käsittelyyn liittyvät valinnat sen luonteeseen vai vaikuttaako hevosen luonne siihen, miten sitä hoidetaan ja käsitellään.

Tutkimusryhmä toteutti vuosina 2023–2024 kansainvälisen verkkokyselyn, johon vastasi 2 257 hevosenomistajaa, jotka omistivat yhteensä noin 2 767 hevosta mm. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Omistajat arvioivat hevostensa luonnetta 52 kohdan kyselylomakkeen avulla ja antoivat yksityiskohtaisia tietoja hevosten elinolosuhteista, ratsastuksen ja maastakäsittelyn määrästä, hevosten kanssa vietetystä ajasta, suitsien käytöstä, omistushistoriasta sekä vuorovaikutussuhteen kestosta.

Neljä näkökulmaa hevosten luonteeseen

Aineiston tilastollinen analyysi paljasti neljä hevosen luonteen ulottuvuutta:

ihmissosiaalisuus: taipumus hakeutua ja nauttia vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa

tarkkaavaisuus: kyky kiinnittää huomiota ihmisten antamiin vihjeisiin ja seurata niitä

neuroottisuus: emotionaalisuus ja herkkyys stressille

sosiaalisuus hevosia kohtaan: taipumus hakeutua myönteiseen ja ei-aggressiiviseen vuorovaikutukseen muiden hevosten kanssa.



Odotetusti luonteeseen vaikuttivat eniten yksilöön liittyvät tekijät, kuten ikä, sukupuoli ja rotu. Lämminveriset hevoset saivat korkeimmat pisteet neuroottisuudessa, kun taas kylmäveriset saivat siinä matalimmat pisteet. Ruunat saivat johdonmukaisesti tammoja korkeammat pisteet sekä ihmissosiaalisuudessa että tarkkaavaisuudessa.

Suitsien käyttämisellä tai käyttämättömyydellä ei havaittu olleen merkitystä luonnepisteisiin.

Vuorovaikutussuhteen syvyys ja ratsastuksen määrä

Vastausten perusteella omistajan ja hevosen välisen vuorovaikutussuhteen kesto ja vakaus olivat yhteydessä ihmissosiaalisuuteen. Samalla omistajalla yli kymmenen vuotta olleet hevoset saivat noin 12 prosenttia korkeammat pisteet kuin hevoset, jotka olivat olleet omistajallaan alle vuoden. Monella eri omistajalla olleet hevoset taas saivat matalammat pisteet kuin suoraan kasvattajalta ostetut.

"Nämä yhteydet osoittavat, että tuttuus ja jatkuvuus vaikuttavat siihen, miten avoimesti ja mielellään hevoset ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Toistuvat omistajan tai tallin vaihdokset vaikuttavat pysyvästi hevosen halukkuuteen hakeutua vuorovaikutukseen ihmisten kanssa", Liehrmann kertoo.

Hevoset, joiden omistajat viettivät niiden kanssa useammin aikaa ilman tavoitteita ja vaatimuksia, tarjoten rapsutuksia ja ollen läsnä, saivat korkeammat pisteet ihmissosiaalisuudessa. Ratsastamistiheys puolestaan liittyi rauhallisuuteen: hevoset, joilla ratsastettiin 4–7 kertaa viikossa, saivat korkeammat pisteet tarkkaavaisuudessa ja matalammat pisteet neuroottisuudessa, kun taas harvoin ratsastetut hevoset saivat korkeammat pisteet neuroottisuudessa. Tämä saattaa viitata säännölliseen harjoitteluun liittyvään tottumukseen tai siihen, että säännölliseen käyttöön valitaan rauhallisempia hevosia.

Yksinään pidetyllä hevosella vähemmän sosiaalisia kykyjä

Yksi selkeimmistä tutkimustuloksista liittyi sosiaalisuuteen muita hevosia kohtaan: yksinään pidetyt hevoset saivat johdonmukaisesti matalammat pisteet kuin ne hevoset, jotka elivät lajitovereidensa kanssa joko pareittain tai laumoissa.

Tämä havainto herättää tärkeitä hyvinvointia koskevia huomioita. Hevoset, joita pidetään yksinään, saattavat saada matalammat pisteet siksi, että sosiaalinen eristäminen rajoittaa mahdollisuuksia sosiaaliseen käyttäytymiseen, mutta voi myös olla, että sosiaalisesti sopimattomina pidettyjä hevosia pidetään eristyksissä. Tulokset tukevat joka tapauksessa sosiaalisten elinolojen merkitystä sekä hevosen hyvinvoinnille että käyttäytymisen kehittymiselle.

Vaikutukset hevosten hyvinvointiin ja hoitoon

Tutkimustulokset osoittavat, että hevosten elinolot, ihmisten kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen tiheys ja laatu sekä omistushistorian vakaus olivat kaikki yhteydessä havaittuihin eroihin hevosten luonteenpiirteissä.

"Sillä, että ymmärrämme miten hoito ja vuorovaikutussuhteet liittyvät hevosten luonteeseen, on suora vaikutus myös niiden hyvinvointiin. Jos suunnittelemme elinympäristöjä, jotka antavat hevosille mahdollisuuden kehittyä sosiaalisesti, ylläpitää vakaita suhteita ja nauttia myönteisestä vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa, emme tee hevosista pelkästään helpommin käsiteltäviä, vaan saatamme myös tukea niiden luonteen myönteistä kehitystä", summaa Liehrmann.

Tutkimus on julkaistu Royal Society Open Science -tiedelehdessä.

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