Mikä on sopiva ruokintaväli? – Tekoälyä talliympäristöön ja faktoja pöytään mutun sijaan

Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä valmistunut tekoälychat "EquiSci" on tutkimustietoon perustuva tekoäly, joka osaa vastata hevosen karsinakäyttäytymistä ja talliympäristöä koskeviin kysymyksiin. Agrologiopiskelija Emma Piirainen keräsi yhteensä 70 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia tai muista luotettavista lähteistä kerättyä faktatietoa ja syötti ne tekoälylle manuaalisesti. "Aihe on rajattu karsinakäyttäytymiseen ja talliympäristöön, jotta opinnäytetyöni ei paisunut liian suureksi. Mikäli EquiSci todetaan hyväksi ja tarpeelliseksi, voidaan sitä laajentaa myös koskemaan muita osa-alueita. Pääosin artikkelit ovat ulkomailta, joten välillä vastauksissa on kielellisiä haasteita ja niissä on myös havaittavissa esimerkiksi kulttuuri- sekä käytäntöeroja", Piirainen kertoo.Haasteena tekoälyn kanssa olikin, että se tahtoi keksiä omia vastauksia, mutta niitä on saatu karsittua kouluttamalla sitä faktatiedolla. EquiScihin on syötetty myös tiedot uudesta hevosia koskevasta hyvinvointiasetuksesta, joten se osaa ottaa huomioon vastauksissaan myös vallitsevan lainsäädännön."Tarkoitus ei ole korvata asiantuntemusta, vaan tuoda hevosihmisten keskuuteen arjen avustaja, joka perustuu faktapohjaiseen tietoon."Oulun Juurussuolla järjetetty ensimmäinen testitilaisuus oli positiivinen kokemus, jossa testaajat pitivät EquiScitä hyvänä ja toimivana ideana.. Ryhmässä oli mukana pääosin kokeneita hevosalan ihmisiä, jotka kyselivät EquiSciltä muun muassa seuraanvanlaisia asioita:Onko karsina sopiva asuinpaikka hevoselle?Voiko hevonen syödä olkea?Mikä on sopiva ruokintaväli?Kannattaako hevoselle juottaa kylmää vai lämmintä vettä?Mikä on sopiva kuivikkeiden määrä?Mistä tiedän, onko hevonen väsynyt vai onko sillä ähky?Jokaiseen kysymykseen testiryhmäläiset saivat kattavat vastaukset, jotka perustuivat tutkittuun tietoon. Tämän lisäksi vastauksen tueksi testaajat saivat myös linkit tutkimustietoon, mihin vastaukset perustuivat, joten asiaan jatkoperehtyminen onnistui vaivattomasti. Testiryhmä totesikin, että on hyvä saada hevosihmisten tietoon tutkimuksia, jotka on jo valmiiksi pureskeltuja selkeään ja käytännönläheiseen muotoon. Kokeneidenkin hevostelijoiden ajatus- ja toimintamallit saivat kyytiä vastauksia luettaessa. Testaajat totesivatkin, että on hyvä saada vahvistusta sille, miten ja miksi hevosten kanssa on toimittu tietyllä tapaa ja mitä uutta tutkimuksista voi oppia."Kovin monella hevosihmisellä ei välttämättä ole aikaa tai jaksamista perehtyä tutkimustietoon, vaikka haluaisikin. Ulkomaisissa artikkeleissa voi tulla lisäksi kielellisiä haasteita ja niistä vain murto-osa tulee Suomeen. Tämä on todella hyvä innovaatio asian ratkaisemiseksi, sillä ainahan kysymyksiä voi googlettaa, mutta vastaukset voivat olla mitä vain ja niiden paikkaansapitävyydestä ei aina ole varmuutta", testiryhmään kuulunut Tanja Hynynen pohtii.Piiraisen tukena urakassa on ollut KoGo Visionin Minna Tiermas-Silfverhuth ja Tommi Silfverhuth, joilla on jo kokemusta aiemmista tutkimuksista hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi. KoGo Vision on myös tilannut työn ja he toimivat lopputyön ohjaajina. "Olemme tutkineet muun muassa talli-ilmaa ja hevosen unta. Hevosalalla moni asia perustuu mutu-tuntumaan, joten haluamme tuoda hevosihmisten keskuuteen faktapohjaista ja helposti omaksuttavaa tietoa hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi", Minna Tiermas-Silfverhuth kertoo.EquiSci on mahdollisesti tulossa tulevaisuudessa tarjolle jokaisen hevosihmisen käsiin."Meillä on tarkoituksena arvioida, voisiko tästä tulla meille uusi tuote myöhemmin. Ainakin käytämme sitä apuna omiin analyyseihimme jatkossa, kun saamme koulutettua sitä laajemmin muidenkin osa-alueiden osalta, Tommi Silfverhuth sanoo..