Rehuvalinnoilla voi vaikuttaa hevosen hampaiden terveyteen

Tunnetusti karkearehun osuus ruokinnassa on pienentynyt. Siitä johtuen rehun pureskelu ja syljen eritys ovat vähentyneet.Toisaalta myös runsaasti liukoisia hiilihydraatteja sisältävien väki- ja karkearehujen käyttö ruokinnassa lisää alttiutta hampaiden reikiintymiselle eli kariekselle ja hampaiden välisten rakojen eli diasteemojen syntymiselle.Yksinkertaiset sokerit, kuten fruktaanit voivat pitää suun pH-arvon alhaisena pitkään. Reikiintyminen tapahtuu suun mikro-organismien toiminnan seurauksena, kun fermentoituvia hiilihydraatteja muuttuu hapoiksi. Tämä johtaa hampaiden vaurioitumiseen.Hevosten suuontelon luontainen ja normaali mikrobisto on melko monimuotoinen ja sisältää erilaisia bakteereja. Tutkimusta tästä on kuitenkin vähän, eikä niissä ole osoitettu suun mikrobiston muutoksia rehun tyypin mukaan. Brasilialainen tutkimusryhmä tutki rehukoostumuksen vaikutusta hampaiden terveyteen 20 terveellä hevosella, joiden keski-ikä oli 9 vuotta. Ne jaettiin runsaasti ja niukasti liukenevia hiilihydraatteja sisältäviin ruokintoihin. Hevosten ruokintahistoria saatiin haastattelemalla omistajia.Kaikilla hevosilla oli ollut sama ruokintajärjestelmä vähintään 3 vuoden ajan. Suun mikrobien monimuotoisuus ei eronnut merkittävästi ryhmien välillä, mutta niillä tunnistettiin selkeitä mikrobiprofiileja, mikä viittaa siihen, että tietyt bakteerikannat saattavat liittyä ruokavalion koostumukseen.Tutkijat päättelivät, että suun mikrobikoostumus voi vaikuttaa hammassairauksien puhkeamiseen ja etenemiseen. Vaikka hampaiden muutoksista tehtiin vain kuvaileva analyysi, havaittiin, että runsaasti sokereita sisältävällä ruokinnalla kehittyi hevosilla enemmän kariesta ja diasteemoja kuin niukemmalla sokeripitoisella ruokituilla.Sekä läppätyyppisiä että avonaisia diasteemoja esiintyi alaleuan hammasneljänneksissä. Tämä havainto viittaa siihen, että näissä hampaissa on merkittävämpi purentavoima yläleuan hampaiden aiheuttaman paineen ja itse painovoiman vuoksi, minkä lisäksi alueen hammasanatomia lisää alttiutta muutoksille.Tutkijat huomauttavat myös mahdollisuudesta, että käytetyt erilaiset rehulisät voivat vaikuttaa suun pH-arvoon ja mikrobikoostumukseen. Tehty tutkimus osoittaa, että pitkäaikainen ruokintatyyppi ja rehuvalinnat vaikuttavat merkittävästi hevosten suun terveyteen ja mikrobiston koostumukseen. Tutkimus julkaistiin syksyllä 2025 Animals-tiedelehdessä.Markku SaastamoinenMTT, dosentti