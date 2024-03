Sata vuotta sitten jo tiedettiin, että turve on paras kuivike – nyt tiedetään, että se on myös huonoin

Hevosten sisätautien erikoiseläinlääkäri DiplECEIM Jenni Mönki Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta tutki väitöskirjatyössään kuivikemateriaalien vaikutuksia hevosten hengitystieterveyteen. Tutkimushankkeessa tutkittiin hevosia Ypäjän hevosopistolla, jossa 32 hevosta seurattiin koko sisäruokintakauden ajan ja analysoitiin eri kuivikemateriaalien vaikutuksia.

Turve on vanhastaan tiedetty hyväksi hevosten kuivikkeeksi. T.K. Forstén totesi kirjassa 'Eläinystävällisiä neuvoja työhevosen hoidossa' jo vuonna 1914 seuraavaa: "Paras kuivikemateriaali on turvepehku. Se ottaa virtsan parahiten talteen Se antaa eläimelle miellyttävän vuoteen. Se imee itseensä kaikki kaasut, joten ilma on aina puhdasta. Sitä olisi jokaisen hankittava ja kuivikkeena käytettävä."

Hyvään kuivikkeeseen vaikuttaa monta asiaa: taloudellisuus eli hinta, käytännöllisyys käsittelyn ja varastoinnin suhteen, maittavuus - paras olisi, ettei olisi liian herkullinen, pehmeys ja mukavuus makuualustana, mikrobiologinen laatu ihon ja kavioiden suhteen, pölyisyys - mahdollisimman vähän pölyävä on paras, nesteen ja ammoniakin sitomiskyky ja lopuksi kotimaisuus, kompostoitavuus ja jatkokäyttömahdollisuus, ekologisuudesta puhumattakaan.

Forstén oli oikeassa

Nyt T.K. Forsténin näkemys on tieteellisestikin todistettu. Esimerkiksi kutteripuruun verrattuna turve sitoo nestettä moninkertaisesti. Happamana materiaalina se myös sitoo ammoniakkia hyvin.

Mönki selvitti eroja kuivikkeiden välillä ja totesi eroja hevosten keuhkojen tulehdusvasteessa. Tulehdus on elimistön reaktio, jossa tarvitaan tulehdusta voimistavia ja lievittäviä välittäjäaineita, joista monet, esimerkiksi leukotrieenit ja prostaglandiinit ovat lipidejä.

Erityisesti eroja näkyi tulehdukseen liittyvissä rasva-aineissa eli lipideissä. Mönki käytti tutkimuksessaan, yhteistyössä lipiditutkijoiden kanssa, täysin uutta lähestymistapaa. "Rasvat eli lipidit eivät ole elimistössä pelkkä energianlähde, vaan eri lipidit muodostavat suurimman osan solukalvoista sekä useista elintärkeistä tulehdusvälittäjäaineista", Mönki perusteli.

Lipidit paljastivat, että talli-ilman pöly ja muut epäpuhtaudet aiheuttavat tulehdusreaktiota hevosten hengitysteissä. "Ongelma on merkittävä, koska huomattava osa hevosista sairastuu elämänsä aikana jonkin asteiseen astmaan. Kuivikkeiden vaikutuksia hevosten hengitystieterveyteen on kuitenkin tutkittu yllättävän vähän", Mönki pohti. Meidän leveysasteillamme astman vakavampaan muotoon sairastuu jopa joka viides hevonen.