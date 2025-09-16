Sinisiä kieliä tutkittiin uuden värianalyysimenetelmän avulla - niitä ei kuitenkaan havaittu kevyessä liikutuksessa nivelkuolaimella

Kilpahevosilla kuvatut siniset kielet ovat puhututtaneet viime aikoina, mutta taustalla olevista syistä tai värimuutoksen vaikutuksista hevoseen ei ole ollut yhtenevää mielipidettä asiantuntijoiden kesken.Viime viikolla Birminghamissa Iso-Britannian eläinlääkäreiden kongressissa esiteltiin aiheesta tutkimus. Tutkimusta varten tohtori David Marlin kehitti tiiminsä kanssa standardisoidun valokuvausmenetelmän, jolla mitattiin kielen ja ikenien väriä ennen ratsastamista ja sen jälkeen. Marlin on aiemminkin tutkinut turpahihnojen ja kuolainten aiheuttamia paineita päähän ja suuhun.Sinisiä kieliä ei tutkimushevosilla havaittu, mutta tutkimuksen ansio on siinä, että valokuvissa käytettyjen yhdenmukaisten kamera-asetusten, valaistuksen ja väriviitekortin avulla pystyttiin laskemaan sinisen ja punaisen suhde ikenissä ja kielessä, eli suomeksi sanottuna vertaamaan ikenien väriä kielen väriin. Todettiin, että kieli on väriltään ikeniä vaaleampi, mikä korostaa niiden värieroa.Tutkimuksessa seurattiin yhdeksää hevosta, joita ratsastettiin puolen tunnin ajan käynnissä, ravissa ja laukassa. Hevosilla oli nivelsuitsitus ja turpahihnan kireyttä vaihdeltiin (kaksi sormea, 1,5 sormea ja yksi sormi). Suut kuvattiin molemmilta puolita ennen ratsastusta ja minuutti ratsastuksen jälkeen, minkä lisäksi eläinlääkäri varmisti, ettei suussa ollut vaurioita.Tutkimuksessa ei löytynyt merkittävää eroa vasemman ja oikean puolen välillä, eikä myöskään ylä- ja alaikenien välillä. Kielen tai ikenien värissä ei havaittu mitään merkittäviä muutoksia kevyen ja kohtalaisen liikunnan jälkeen.Marlin toteaa, että vaikka tämä pilottitutkimus viittaa siihen, että lyhytaikainen ratsastus nivelkuolaimella ei vaikuta kielen värin, asiaa tulee tutkia lisää. Kovatehoisempi rasitus tai erilaiset kuolaimet voivat vaikuttaa tuloksiin.Lisäksi valokuvien värianalyysi on vain objektiivinen keino arvioida väriä, mutta ei tarkka mittaus kudoksen happipitoisuudesta..Sininen kieli johtuu hapettomasta verestä – "Ihan perusfysiologian tietämistä"