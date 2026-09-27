15 senttimetrin paksuinen kuivike sai hevoset nukkumaan pidempään

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten turvekuivikkeen paksuus vaikuttaa hevosten makuukäyttäytymiseen. Tutkimuksessa seurattiin 16 kliinisesti tervettä ratsuhevosta kahden 21 vuorokauden tutkimusjakson ajan. Hevoset olivat yksittäiskarsinoissa, ja niiden käyttäytymistä videoitiin öisin.

Tutkimuksessa verrattiin kahta turvekuivikkeen syvyyttä: ohutta, viiden senttimetrin kuiviketta ja paksumpaa, 15 senttimetrin kuiviketta. Hevoset lepäsivät paksummalla kuivikkeella makuulla keskimäärin 70 minuuttia yössä, kun ohuella kuivikkeella vastaava aika oli 35 minuuttia. Myös makuulle käymisen määrä lisääntyi paksummalla kuivikkeella.

Heli Suomala, väitöstutkija Helsingin yliopistosta, kertoo, että hevonen tarvitsee makuulla oloa levätäkseen kunnolla ja jotta REM-uni on ylipäätään mahdollista.

"Jos alusta ei tunnu riittävän mukavalta tai turvalliselta, hevonen voi vähentää makuulle käymistä. Tässä tutkimuksessa paksumpi kuivike lisäsi sekä makuulla vietettyä aikaa että makuulle käymisen kertoja. Tämä viittaa siihen, että pehmeämpi alusta voi helpottaa sekä lepäämään asettumista että lepoasennossa pysymistä", Suomala sanoo.

Kuivikkeen vaikutus näkyi erityisesti rinnan päällä tapahtuvassa makuulevossa. Kyljellään tapahtuva lepo oli tutkimuksen ajan hyvin vähäistä, eikä kuivikkeen paksuus lisännyt sitä merkitsevästi. Paksumpi kuivike lisäsi myös piehtarointia, mikä voi kertoa alustan mukavuudesta.

Anna Mykkänen, apulaisprofessori Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, huomauttaa, että kuivikkeen paksuus vaikuttaa ennen kaikkea siihen, kuinka paljon hevoset lepäävät makuulla ylipäätään.

"Kyse ei siis ole vain yksittäisestä lepoasennosta, vaan koko makuulla lepäämisen määrästä. Käytännössä riittävän syvä, kuiva ja joustava kuivike on tärkeä osa hevosen lepo-olosuhteita", Mykkänen sanoo.

Tutkijoiden mukaan hevosten lepokäyttäytymiseen vaikuttavat todennäköisesti myös muut tekijät kuin kuivikkeen paksuus. Tutkimuksessa havaittiin eroja kolmen viikon mittaisten tutkimusjaksojen eri vaiheiden välillä, mikä kertoo siitä, että hevosten lepo voi vaihdella suhteellisen lyhyelläkin aikavälillä. Lepoon ja uneen vaikuttavat esimerkiksi tallin rutiinit, ympäristö, valaistus, karsinan koko ja hevosen yksilölliset ominaisuudet.