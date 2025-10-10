Tutkimus: Rotu ja käyttötarkoitus vaikuttaa hevosten suuvaurioihin

Tutkimuksen teki Sofia Jalonen yhteistyössä hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Mirjami Anttilan kanssa.Tutkimuksessa selvisi, että hevosen rotu ja käyttötarkoitus vaikutti selvimmin suuvaurioiden syntymisen riskiin. Puoliverisillä oli suurempi riski saada vaurioita kuin lämminverisillä ja suomenhevosilla, mutta ravihevosilla lähes nelinkertainen riski saada suuvaurioita verrattuna kilparatsuihin tai molempien lajien harrastehevosiin.Suun tutkimukset suoritti Anttila rutiiniomaisen hammastarkastuksen yhteydessä. Vauriot jaettiin akuutteihin ja kroonisiin. Akuuteiksi luokiteltiin akuutit haavat ja verenpurkautumat, kroonisiksi puolestaan krooniset haavat, kudoksen paksuuntumat sekä arvet.Tutkittavia hevosia oli yhteensä 438, mitkä jaettiin kolmeen kategoriaan rotunsa mukaisesti: lämminverisiin (37 kpl), suomenhevosiin (240 kpl) sekä puoliverisiin (155 kpl). Kaikki hevoset olivat yli 4-vuotiaita.Analysoitavia muuttujia olivat hevosen rotu, käyttötarkoitus, starttien lukumäärä tutkimusta edeltäneen vuoden aikana sekä edellisestä startista kulunut aika. Hevosen käyttötarkoitus jakaantui kilparatsuihin, ravureihin sekä harrastehevosiin. Kilpahevosiksi ja ravureiksi laskettiin hevoset, jotka olivat startanneet edellisen vuoden aikana vähintään kerran. Mukana oli koulu- ja esteratsastuksessa kilpailleita hevosia.438 hevosen joukosta akuutteja vaurioita oli 51 hevosella eli 12 prosentilla, ja kroonisia vaurioita 87 hevosella eli 20 prosentilla kaikista hevosista. Kaiken kaikkiaan vaurioita oli yhteensä 29 prosentilla hevosista.Analysoimalla tuloksia selvisi, että hevosen käyttötarkoitus, starttien lukumäärä vuodessa ja edellisestä startista kulunut aika oli merkitsevää akuuttien ja kaikkien vaurioiden riskin kannalta. Kilparatsujen laji ei vaikuttanut suuvaurioiden riskiin..Akuutteja vaurioita oli eniten suomenhevosravureilla, mutta kaikkia rotuja ja käyttötarkoitusta tarkastellessa puoliverisillä ja lämminverisillä oli suurempi riski akuutteihin vaurioihin kuin suomenhevosilla. Kilpailukäyttö nosti riskiä kaikilla roduilla..Kroonisiin vaurioihin käyttötarkoituksella ei ollut vaikutusta puoliverisillä ja suomenhevosilla. Lämminverisillä oli kaiken kaikkiaan vähemmän kroonisia vaurioita kuin muilla roduilla..Kun tarkasteltiin kaikkia vaurioita, lämminverisillä ja suomenhevosilla oli pienempi riski verrattuna puoliverisiin. Kuitenkin ravihevosilla oli jälleen suurempi riski kuin kilparatsuilla ja harrastehevosilla..Lue koko tutkielma täältä.Eläinlääkäri Mirjami Anttila tekee millintarkkaa työtä ratkoessaan suuongelmia – "Hevosta voi hyvillä mielin ratsastaa, kuolaimet suussa tai ilman"