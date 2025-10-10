Tutkimukseen osallistui yli 400 suomalaista hevosta.
Kuva: Fatima Mattila
Tiede ja tutkimus

Tutkimus: Rotu ja käyttötarkoitus vaikuttaa hevosten suuvaurioihin

Suomalainen lisensiaatintutkielma Helsingin Yliopistossa tutki suuvaurioiden esiintymistä kilpa- ja harrastehevosilla.
