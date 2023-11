240 000 euron edestä tammapalkkioita maksuun tänään

Esityksen hevoskasvatuksen palkkioperusteista tekee Suomen Hippos, mutta päätökset perusteista ja maksatuksesta tekee maa- ja metsätalousministeriö. Näin rahat jakautuivat.

Suomenhevoset

Suomenhevosten tammapalkkiolistalta löytyy yksi Valio-palkittu tamma, Knuutilan Sisko (Pellervo – M.S. Ruusa, Mallipoika), joka edustaa suomenhevosten ratsusuuntaa.

Aikansa ravikuningattarien Virin Camillan (Cameron – Muiston Viri, Kihin-Muisto) ja Akaasian (Apassi – Mutola, Dallas) johdolla voittosumman perusteella palkittujen listalta löytyy useita kuningatarkilpailun osallistujia. Korkein jalostusindeksi, 145, on puolestaan tammalla Maisiri (Sipori – Vokmai, Vokker). Työhevossuunnalta palkkioon ylsi kolme tammaa, Apen Aavetar (Pellervo – Jekurin Tyttö, Jekuri), Koto Aihe (Vekselin Aihe – Hilatus, Ihme-Puli) ja Pelitin (Romeo Lax – Pelotin, A.T. Vinski). Pienhevossuunnalta palkittiin 17 tammaa. Yhteensä suomenhevostammoja palkittiin 180.

Suomenhevoset (tammakohtainen palkkio 500e)

Lämminveriset ravihevoset

Ravitalli Hannu Laakkonen Oy:n ja ML Stable Oy:n omistama Beatgoeson Hanover (Andover Hall – Beat The Wheel, Defiant Yankee) on tänä vuonna varsoneista eniten kilpaurallaan ansainnut tamma. Korkein kokonaisindeksi, 140, on puolestaan tammalla Motive Match (S.J.’s Caviar– Captivation, Cantab Hall). Lämminverisiä ravihevosia palkittiin voittosumman, kokonaisindeksin ja hakemusten perusteella yhteensä 130.

Lämminveriset ravihevoset (tammakohtainen palkkio 500e)

Lämminveriset ratsut ja ratsuponit

Ratsuhevosista tammapalkkioon ylsi muun muassa jälkeläisistään A-palkitut Dorina R 2379 (Davignon II –Weltliesel 2380, Weltmeyer) ja Wicky Leona 2437 (Wolkenstein II – Marita, Matcho x). Jalostusarvostelun rakennepisteiden perusteella palkittiin yhteensä 96 tammaa, joista kolme oli ratsuponeja. Kilpailutulosten perusteella palkittiin tammat Seattle Davier (Jumpy Des Fontaines – Image D’auzay, Hurlevent), Fanessa 3323 (Tangelo van de Zuuthoeve – Almira, Casantos), A. Zarah (Mermus R – S. Zarah 11, Germus R) ja Erb-Quidam 3322 (Quidam de Revel – Birthe II, Landgraf I).

Lämminveriset ratsuhevoset ja ratsuponit (tammakohtainen palkkio 500e, ratsuponeille 400e)

Rotuponit, islanninhevoset ja vuonohevoset

Rotuponeja, islanninhevosia ja vuonohevosia palkittiin yhteensä 100 jalostusarvosteluiden pistekeskiarvojen perusteella. Shetlanninponeja palkittiin 58, islanninhevosia 15, welshponeja kahdeksan, connemaraponeja sekä gotlanninrussponeja seitsemän, new foresteja kolme ja vuonohevosia kaksi. Palkituissa tammoissa on yksi Valio-palkittu shetlanninponi Sabatini v. Stepelo 1078 SH (Libero W. v.d. Hertraksestraat – Nataly v. Geldersoord, Newton v. Dorpzicht). A-palkittuja tammoja olivat Almnäs Tahiti 1257 SH (Perigueux v. Isala – Almnäs Mocca, Edmund v.d. Brouwerij), Indira III 1247 SH (Olympus 129 SH – Afroditi, Dalton v.d. Voorstraat), Brunette v.d. Nachtegaal 1464 SH (Noir v.d. Nachtegaal – Tanette v.d. Nachtegaal, Onyx v.d. Nachtegaal) ja Almnäs Tamara 1420 SH (Perigueux v. Isala – Almnäs Fabiola 1419 SH, Wessel v.d. Amstelhof)

Rotuponit, islanninhevoset ja vuonohevoset (tammakohtainen palkkio 400e)

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote