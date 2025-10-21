Ylläpitoon annetusta hevosesta kannattaa tehdä hallintaoikeuden siirto omistajarekisteriin

Terhi Uski Hippoksen kasvattaja- ja omistajapalveluista kertoo, että hallintaoikeuden siirtoja tehdään myös ratsuille kasvattaja- ja omistajarekisterissä. Ravihevosilla siirto tehdään myös niissä tapauksissa, kun hevosta kilpailutetaan jonkun toisen henkilön nimissä kuin omistajan.Erityisesti kasvattajille hallintaoikeudensiirron tekeminen on tärkeää, mikäli kasvattajaksi halutaan jokun muu kuin hevosen omistaja. Varsan kasvattajaksi merkitään se henkilö, jolla on tamman omistajuus tai hallintaoikeus varsan syntymähetkellä. Jälkeenpäin muutosta ei voi enää tehdä."Kasvattajana on hevosen omistaja, mikäli tätä ei tehdä. Kasvattajuus voi mennä pieleen, jos halutaan, että toinen nimi näkyy kasvattajana. Lisäksi kasvattajarahat menevät omistajalle, mikäli hallinnansiirtoa ei ole tehty etukäteen kasvattajarekisterissä", Uski kertoo.Vuosittain on tapauksia, joissa hallintaoikeuden siirtoa ei ole tehty ajoissa ja kasvattajuus menee väärälle henkilölle. Ravihevosilla hallintaoikeuden siirtoja tehdään myös kilpailurekisteriin, sillä sen perusteella maksetaan palkintorahoja. Ratsut eivät ole Hippoksen kilpailurekisterissä, mutta hallinnan siirto tehdään omistajarekisteriin, mikäli hevonen vuokrataan muuhun kuin kasvatus- tai ravikilpailukäyttöön.Esimerkiksi hevosen antaminen valmennukseen tai ratsutukseen ei hallinnansiirtoa vaadi, mutta jos hevosen vuokraa tai antaa ylläpitoon, se kannattaa tehdä."Varmasti juridisesti on merkitystä sillä, kenellä hevonen on, jos jotain tapahtuu. Se kannattaa tehdä, jotta tiedetään, kenen hallinnassa hevonen on ollut", Uski kertoo.Hallintaoikeuden siirron voi tehdä sähköisesti Oma Talli -järjestelmässä ja sen voi tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Haltija ei pysty tekemään hevosesta omistajanvaihdosta ja hallintaoikeus purkautuu automaattisesti silloin, kun hevosen omistajanvaihdos rekisteröidään Hippokseen.Hallinnasta ei tule merkintää hevosen passiin, mutta se on nähtävissä Hippoksen Heppa-palvelusta..Uusia sääntöjä tulossa – nivelillä GP:ta ja kännykät pois verryttelystä