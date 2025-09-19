Hevotalousbarometri: Suurin osa hevosyrittäjistä kokee taloutensa heikentyneen

Maatalouskeskusjärjestöjen MTK:n ja SLC:n teettämässä hevostalousbarometrissä 60 prosentia hevostalousyrittäjistä kokee taloutensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Yrittäjät nostivat esiin erityisesti rehujen ja kuivikkeiden hinnannousun, asiakkaiden maksukyvyn heikentymisen sekä lainsäädännön kiristymisen.”Vastauksissa talous keskustelutti vastaajia selvästi eniten. Uusi hevosasetus ja sen nopea toimeenpano aiheuttaa hevosyrittäjille tiettyjä investointipaineita ja muutoksia”, MTK:n hevostaloudesta vastaava asiantuntija Johanna Andersson kertoo Hevosurheilulle.Lisäksi vastaajissa huolta aiheutti hevosalan julkisuuskuva, sillä he kokevat hevosalasta uutisoivan negatiivisesti. Samalla hevosalan harrastajamääristä sekä hevosmarkkinoista kannettiin huolta.Kyselyyn vastasi 190 yrittäjää erilaisesti hevosalan suunnista ympäri Suomen. Viime vuonna kyselyä ensimmäistä kertaa tehtäessä vastaajia oli 266. Vastaajista 45 prosenttia oli päätoimisia ja 55 prosenttia sivutoimisia yrittäjiä.”Tämä tehtiin ensimmäisen kerran viime vuonna sijaiseni toimesta. Sieltä tuli hyvää tietoa hevosalantilanteesta, joten päätimme SLC:n kanssa jatkaa kyselyä. Tarkoitus on jatkaa kyselyä myös ensi vuonna. Tämä on mielestäni hyvä tapa saada kootusti informaatiota siitä, mikä alalla mietityttää ja keskusteluttaa”, Andersson ajattelee.