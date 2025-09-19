Yrittäjät kantavat huolta muun muassa varsojen kaupaksi saamisesta. Kuvituskuva.
Yrittäjät kantavat huolta muun muassa varsojen kaupaksi saamisesta. Kuvituskuva.
Hevotalousbarometri: Suurin osa hevosyrittäjistä kokee taloutensa heikentyneen

Kyselyyn vastasi 190 yrittäjää eri hevosalan suunnista ympäri Suomen.
Johanna Andersson
Hevostalousbarometri

