Niveltutkimukseen etsitään potilashevosia nivelrikon mekanismien selvittämiseksi

”Ensin otetaan alkutilanne ennen lääkitystä sekä nivelnestenäyte hoidon yhteydessä. Parin viikon päästä hoidosta katsotaan uudestaan, mikä on tilanne, miten muut oireet ovat, esimerkiksi nivelen täyttyneisyys, taivutusreaktiot ja muut vastaavat, sekä otetaan uusi nivelnestenäyte. Hoitokertojen välillä tehdään vertailua eri asioista ja oireista sekä seurataan, mitä nivelnesteessä tapahtuu”, Niemelä kuvailee.