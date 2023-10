Ratsastus siirtyy kokonaan verkkoon

Tänään keskiviikkona julkistamme uudet verkkosivut ja vuoden lopussa ratsastusliite poistuu paperilehdestä kokonaan. Nimi ja ulkoasu muuttuvat. Meidät tunnistaa jatkossa räväkästä purppuraväristä ja uudesta nimestä Hevosurheilu Ratsastus.

Kirjoittajakaarti on tuttua, asiantuntevaa ja sujuvakynäistä porukkaa ja vetäjänä toimii toimituspäällikkö Leena Alérini, kuten ennenkin.

Lukijat ovat varmasti jo huomanneet, että ratsastusuutiset ovat syksyn aikana alkaneet ilmestyä verkkoon jo hyvän aikaa ennen ulostuloaan printissä, ja moni uutinen on jäänyt siirtymättä printtiin kokonaan. Kun tälle tielle lähtee, huomaa nopeasti, että tässä kiteytyy myös paperille painetun lehden ongelma: kun uutinen on julkaistu printissä, se tuppaa olemaan jo vanha. Eikä tilaakaan ole rajattomasti. Ei maailma turhaan ja vahingossa ole siirtymässä digiin. Kun sisältöä tehdään verkkoon ja verkon ehdoilla, sitä tulee enemmän, nopeammin ja laadukkaampana.

On myös toinen syy. Niin pitkään ja hartaasti kuin yhteiseloa ravi- ja ratsastusurheilun välillä onkin tehty, ja se yhteiselo Hevosurheilussa edelleen myös jatkuu, tosiasia on, että kaikki lukijat eivät ole kiinnostuneita samoista aiheista. Saamamme palautteen mukaan te lukijat haluatte omannäköistänne luettavaa, juuri sitä, mistä olette kiinnostuneita. Eriytimme siis sisällöt omiin kokonaisuuksiinsa ja toivomme, että lopputulos on selkeä ja palvelee kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla. Itse uskomme tähän ratkaisuun täysillä!

Myös hinta on pelkästään ratsastussisällöistä kiinnostuneelle edullisempi.

Vaikka julkaisualusta muuttuu, sisältö ei ainakaan vähene. Tarjoamme sen saman, minkä Hevosurheilun tilaajat ovat saaneet tähänkin saakka, eli päivänpolttavia uutisia, syväluotaavia lähikuvia sekä mielenkiintoisia ja tietopohjaisia artikkeleita niin taito-, jalostus-, kuin neuvonta-aiheista. Aiempaa enemmän tulemme höystämään tarjontaa videoin ja podcastein. Jokainen Hevosurheilu Ratsastuksen artikkeli on myös kuunneltavissa. Luonnollisesti ratsastus.hevosurheilu.fi -tilaus sisältää myös pitkälle historiaan ulottuvan lehtiarkiston.

Palvelut avautuvat Hevosurheilu-tunnuksella, joka koostuu sähköpostiosoitteesta ja salasanasta, jonka jokainen määrittelee rekisteröitymisvaiheessa. Tunnuksen ja tilauksen voit tehdä verkkosivujen kautta. Hevosurheilun asiakaspalvelu (ma-pe klo 10–15) auttaa tilaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Hevosurheilu-lehti on avannut keskiviikkona 18.10. uuden digitaalisen palvelun osoitteessa ratsastus.hevosurheilu.fi.

Juhlistamme uutta tuotettamme Helsinki International Horse Show’ssa, jossa meillä on osasto heti pääsisäänkäyntiä vastapäätä. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää, tule moikkaamaan keskiviikosta sunnuntaihin – ja tietysti osallistuman upean turvakypärän arvontaan!