11 lajia, 11 suomenhevosta lauantaina Ypäjällä

Hevosopisto esitti suomenhevosyhdistyksille keväällä yhteistyöpyynnön uuden tyyppisen näytöksen toteuttamisesta Suomenratsujen kuninkaalliset -tapahtumassa.

Suomenpienhevosyhdistyksen puheenjohtaja Katja Kannisto lupautui suunnittelemaan ja koordinoimaan näytöstä.

"Erittäin iloisena voidaan todeta, että olemme saaneet mukaan ainutlaatuisen kattauksen esiintyjiä suomenhevosineen", Kannisto tuulettaa. "Lajikirjo kertoo kansallishevosemme poikkeuksellisesta monipuolisuudesta. Suomenhevosella voi harrastaa tai kilpailla monipuolisesti tavoitteellisesti tai ilman kilpailullisia tavoitteita."

Suomenratsujen Kuninkaallisissa nähdään lauantaina 30.8. suomenhevosen monipuolisuutta esittelevä kavalkadi ja yksitoista erilaista lajia suomenhevosten esitteleminä. Kannisto kertoo, että vuonna 2024 suomenhevosella kilpailtiin peräti kahdeksassa eri lisenssinalaisessa lajissa ja niillä oli yhteensä melkein 5000 starttia (lähde SRL).

Tunnin kestävässä esityksessä kukin esittelee omaa lajiaan juontojen ja musiikin siivittäminä. Esitys tullaan myös taltioimaan niin lajikohtaisesti, kuin kaikkien lajien yhteisenä koosteena. Kavalkadin jälkeen järjestetään meet&greet tapaaminen useimpien mukana olevien esiintyjien kanssa.

Esitys on tehty suomenhevosjärjestöjen ja Ypäjän Hevosopiston yhteistyönä osana Suomenratsujen Kuninkaalliset tapahtumaa. Esitys alkaa klo 11:45 derbykentällä.