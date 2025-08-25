Suomenhevonen käy kaikkeen.
Suomenhevonen käy kaikkeen. Kuva: Kimmo Vuori
11 lajia, 11 suomenhevosta lauantaina Ypäjällä

Suomenratsujen Kuninkaallisissa nähdään lauantaina 30.8. suomenhevosen monipuolisuutta esittelevä kavalkadi.
Hevosopisto esitti suomenhevosyhdistyksille keväällä yhteistyöpyynnön uuden tyyppisen näytöksen toteuttamisesta Suomenratsujen kuninkaalliset -tapahtumassa.

Suomenpienhevosyhdistyksen puheenjohtaja Katja Kannisto lupautui suunnittelemaan ja koordinoimaan näytöstä.

"Erittäin iloisena voidaan todeta, että olemme saaneet mukaan ainutlaatuisen kattauksen esiintyjiä suomenhevosineen", Kannisto tuulettaa. "Lajikirjo kertoo kansallishevosemme poikkeuksellisesta monipuolisuudesta. Suomenhevosella voi harrastaa tai kilpailla monipuolisesti tavoitteellisesti tai ilman kilpailullisia tavoitteita."

Suomenratsujen Kuninkaallisissa nähdään lauantaina 30.8. suomenhevosen monipuolisuutta esittelevä kavalkadi ja yksitoista erilaista lajia suomenhevosten esitteleminä. Kannisto kertoo, että vuonna 2024 suomenhevosella kilpailtiin peräti kahdeksassa eri lisenssinalaisessa lajissa ja niillä oli yhteensä melkein 5000 starttia (lähde SRL).

Tunnin kestävässä esityksessä kukin esittelee omaa lajiaan juontojen ja musiikin siivittäminä. Esitys tullaan myös taltioimaan niin lajikohtaisesti, kuin kaikkien lajien yhteisenä koosteena. Kavalkadin jälkeen järjestetään meet&greet tapaaminen useimpien mukana olevien esiintyjien kanssa.

Esitys on tehty suomenhevosjärjestöjen ja Ypäjän Hevosopiston yhteistyönä osana Suomenratsujen Kuninkaalliset tapahtumaa. Esitys alkaa klo 11:45 derbykentällä.

Tanja Sellman-Rauhamäki ja Lavilan Muru.
Tanja Sellman-Rauhamäki ja Lavilan Muru. Kuva: Hanna-Mari Laitinen

Mukana olevat lajit ja esiintyjät:

- Parakouluratsastus: Tanja Sellman-RauhamäkiLavilan Muru

- Monté: Kati OjalaVenla Hoo

- Valjakkoajo: Niilo LaunoFriisin Amuletti

- Western: Johanna VehmaaEeriko ja Pinja Jokinen - Einari

- Ratsastusjousiammunta: Eelis Lummaa - Öörfiila ja Aatos LummaaTillin Tillikka

- Working Equitation: Jaana Teräsaho-Harainen ja Susanna Somero – Forintti

- Raviurheilu: Jenni MäenpääYpäjä Reea

- Matkaratsastus: Kati OjalaVenla Hoo

- Työajo: Simo Palovaara - Valvi

- Historiallinen ratsastus: Henry EklöfHolm Valtter

- Vikellys: Silja Ahonen ja Someron Ratsastajien vikeltäjät - Yömies

Niilo Launo ja Friisin Amuletti.
Niilo Launo ja Friisin Amuletti. Kuva: Henna Rajala

