1200 kilometrin kisamatka ei ollut turha, Mattilan Fatima ratsasti Ypäjällä Horse Show -lippunsa: "Ikinä ei ole jännittänyt näin paljon!"

Horse Show -haasteen puolitoista vuotta sitten tehnyt satulaan palaaja Fatima Mattila tuli Ypäjälle Oulusta asti ja sai mitä halusi, lipun Horse Show'hun. Ratsukko ei ollut kärkipäässä, mutta kun 12 paikkaa oli jaossa, niin sijalla 11 mahtuu vielä mukaan. Mattila tuumasi, että jossain vaiheessa projektia iski jo uskon puute, mutta niin haaste vaan hoidettiin maaliin."Kuka olisi uskonut vielä vähän aikaa sitten, että tässä ollaan!"Taukoa kisoista on kuitenkin ollut vuositolkulla ja Mattila huomasi yllätyksekseen, että häntä jännitti aivan valtavasti, vaikkei hän varsinaisesti jännittäjätyyppi edes ole. Hieman ennen radankävelyä Mattila sai katsomossa istuneelta Sebbe Nummiselta ohjeen "tulta päin", mutta ei noudattanut sitä, vaan ratsasti suorastaan ylitarkasti ja kontrollissa."Sitä jää pitämään vähän liikaa, kun haluaisi, että hevonen olisi enemmän takaosan päällä.".Luokassa tuli paljon pudotuksia. Perusrataa ei selvittänyt puhtaasti yksikään. Mattila otti kaksi puomia, mutta myös reippaasti yliaikaa. Flow-tilaan päästiin vain hetkittäin. "Mulla oli tätimoodi ja käsijarru päällä", hän selvensi lopuksi. "Voisikohan käsiin laittaa botoxia, että saisi kässärin pois?"Ensimmäisellä sarjaesteellä tuli toinen pudotuksista, ja sen Mattila otti kontolleen. "Ihan liikaa kättä kaarteessa! Siksi mentiin vähän pohjaan eikä ehtinyt saada etusia ylös. Jotain se hevonen siinä myös katsoi."Sarjaesteellä 8 kävi väärinymmärrys kun hevonen päättikin ottaa puolikkaan askeleen, vaikka ratsastaja oli jo lähdössä hyppyyn. Siitä seurasi kipeä muksahdus hevosen kaulalle, ja pieni "ilmat pihalle" -tilanne, mutta sen jälkeen loppurata sujui ilman havereita.Mattila haaveilee päivästä, jolloin hevosen saisi takaosansa päälle isommasta laukasta. Se päivä ei ollut vielä tänään, mutta se saattaa olla pian.Mattila on aikoinaan hypännyt 130-135 -tasolla paljonkin, mutta viimeiset 15 vuotta on ollut kisaamisesta taukoa. Kivimetsän Tähti puolestaan ei ole mikään kokenut kilpuri, vaan tottunut elämään rennosti pihatossaan. Hevoselle löydettiin kortteeri vieressä olevasta Jukka Rantasen tallista, se söi ja joi normaalisti, ja tuntui olevan kuin kotonaan.Aamun verryttelyssä se oli ollut jostakin syystä valtavan villi."Varmaan suuttui siitä että oli ollut pitkä matka ja yö vieraassa tallissa."Verryttelyyn ei ole vielä löydetty parasta mahdollista tapaa."Täytyy varmaan tehdä niin kuin Julien Epaillard, joka hyppää pari estettä ja seisoo lopun aikaa hevosen kanssa jossain verkka-alueen nurkassa rauhoittumassa.".Oululaisratsukko pudotti vain kaksi puomia, mutta sai niin paljon yliaikaa, että ihmetteli sitä itsekin."En mä tajua. Omasta mielestä menin suht hyvät tiet, mutta onhan hevosella tietty aika pieni laukka", Mattila totesi. "Täytyy katsoa videolta", hän lupasi. "Mä myös arvioin, että se pikkasen väsyi siinä loppuradasta."Hevonen huollettiin, pakattiin autoon ja paluumatkalle lähdettiin yötä vasten, sillä taustajoukoilla on aamuherätykset maanantaina töihin. Perillä he laskevat olevansa kolmen maissa aamuyöllä."Ihan normia, ainahan ne kisamatkat Ouluun kestää", Mattila nauroi.Tällä lopputuloksella matka menee kuin siivillä. "Kyllä kannatti tulla", hihkui omistaja Sini Hautala.. HelsinkiinMattila suunnittelee jo Horse Show-matkaa. Ja myös, mistä saisi muutaman sponsorin lisää, sillä matkasta on tulossa hintava. Hän riemuitsee hevosen omistajan miehen työpaikasta, josta oli tarjouduttu auttamaan challengen toteuttamisessa. Kaksi muutakin sponsoria on löytynyt. "Jollain ilveellä me sinne mennään!"Mattila miettii miten matka kannattaisi tehdä, sillä ajaminen Oulusta Ypäjälle oli yllättävän rankka, vaikka hän oli suunnitelmiensa mukaisesti, intohimoinen penkkiurheilija kun on, katsellut puhelimelta hiihtoa. Lisäksi matkan varrella oli ollut vakava kolari, joka hidasti matkan tekoa. "Pitää varmaan lähteä sillä lailla, että pääsisi näyttämään kisaympäristön hevoselle jo keskiviikkona, ja sieltä sitten jonnekin sellaseen talliin, missä se pääsee ulos. Kirppu on pihattohevonen! Ei se ole tottunut noin isoihin areenoihin tai olemaan koko päivää sisällä jossain hallissa. Ja vielä kun saisi hevoselle matkan varrella vaikka yhden huilipäivän jossa puolivälin paikkeilla..."