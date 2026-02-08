Fatima Mattila ja Kivimetsän Tähti hankkivat Horse Show -kutsun.
Fatima Mattila ja Kivimetsän Tähti hankkivat Horse Show -kutsun. Kuva: Anu Leppänen
1200 kilometrin kisamatka ei ollut turha, Mattilan Fatima ratsasti Ypäjällä Horse Show -lippunsa: "Ikinä ei ole jännittänyt näin paljon!"

Fatima Mattila ja Kivimetsän Tähti hoitivat homman kotiin tarkalla ratsastuksella.
