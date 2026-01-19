"25 tuhatta kiloa heinää meni" – Lahnuksen Ratsastuskoulun traktori syttyi tuleen ja aiheutti suurpalohälytyksen

Perjantaiaamuna uutisoitiin kautta maan hevostilan varastorakennuksen olevan tulessa Huhtamäentiellä Korpilammella. Uutisen kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Paikka oli Lahnuksen Ratsastuskoulu. Palon syyksi epäillään maneesirakennuksessa olleen traktorin moottorin esilämmitykseen pakkasten takia käytettyä lohkolämmitintä, johon tuli ilmeisesti oikosulku.Ratsastuskoulun omistaja Jukka Kivelä kertoo palon syttyneen paukahtamalla heti kohta, kun lohkolämmittimen johto traktoriin oli kiinnitetty."Yhtäkkiä vaan räjähti." Kivelä lisää, että Zetor-merkkisessä traktorissa on muovinen naftatankki ja se oli aivan täynnä. "Suurpalohälytyshän siitä tuli."Tuli levisi nopeasti vieressä säilytettyihin heiniin, jotka tuhoutuivat."Onneksi kukaan ihminen ei ollut siinä traktorissa", Kivelä huokaa.Pelastuslaitos sai tapahtuneesta hälytyksen puoli yhdeksän jälkeen aamulla. Kun 20 yksikköä Länsi- ja Keski-Uuudenmaan sekä Helsingin laitoksilta, saapui paikalle, paikalla oli paljon savua ja toistakymmentä hevosta oli vapaana laitumella lähellä palavaa rakennusta. Kaikki hevoset saatiin laitumelta sisään, eikä palosta aiheutunut henkilö- tai eläinvahinkoja. Esinevahinkoja sen sijaan aiheutui."25 tuhatta kiloa heinää, traktori ja erilaisia työkaluja paloi, ja se toinen ratsastushalli meni pilalle", Kivelä summaa. Toinen, uudempi maneesi on kuitenkin käytössä ja tuntitoiminta jatkuu Kivelän mukaan lähes normaalisti. Se jatkui itse asiassa jo samana päivänä, sillä Kivelä meni pitämään tuntia, vaikka oli lyönyt päänsä toimiessaan apuna pelastustehtävässä ja saanut ohjeen yrittää levätä pari tuntia. "Sanoin, että jos menen sekavaksi, niin tiedätte miten toimia", Kivelä kertoo todenneensa asiakkaille. Lahnuksen Ratsastuskoulun omistajat Anneli ja Jukka Kivelä ovat pitkän linjan tekijöitä ja pitäneet ratsastuskoulua sen nykyisellä paikalla vuodesta 1992. Pelastajien ja omistajien välinen yhteistyö toimi pelastuslaitoksen mukaan tilanteessa erittäin hyvin.