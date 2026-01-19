Lahnuksen Ratsastuskoululla kärsittiin esinevahinkoja.
Lahnuksen Ratsastuskoululla kärsittiin esinevahinkoja. Kuva: Kuvituskuva Pixabay
Ratsastusuutiset

"25 tuhatta kiloa heinää meni" – Lahnuksen Ratsastuskoulun traktori syttyi tuleen ja aiheutti suurpalohälytyksen

Traktorin lohkolämmitintä epäillään palon aiheuttajaksi.
Julkaistu
