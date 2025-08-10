37-vuotias brittiratsastaja kuollut kenttäratsastuskilpailujen rataestekokeessa
37-vuotias Sarah Yorke, kuoli perjantaina ratsastusonnettomuudessa Aston-le-Walls -kenttäratsastuskilpailuissa Northamptonshiressa, Englannissa.
Onnettomuus tapahtui kenttäratsastuskilpailujen rataesteosuudella. British Eventing, lajin kansallinen kattojärjestö Isossa-Britanniassa, kertoi lauantaina, että välittömästä ensiavusta huolimatta brittiratsastaja menehtyi vammoihinsa. Yorke suistui satulasta radan kolmannella esteellä. Ratsu MGH Hera ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Onnettomuuden jälkeen kaikki Aston-le-Walls -kilpailun luokat keskeytettiin.
"Haluan koko British Eventingin puolesta esittää syvimmät osanottomme Sarahin perheelle ja ystäville. Koko yhteisön ajatukset ovat heidän kanssaan tässä vaikeassa tilanteessa", British Eventingin toimitusjohtaja Rosie Williams kommentoi.
Tilannetta tutkitaan kattojärjestön ja kilpailujärjestäjän puolesta. Tiedotteen lopussa on mainittu kriisipuhelimen numero, johon paikalliset voivat soittaa keskusteluapua.
Voit lukea kattojärjestön tiedotteen täältä: