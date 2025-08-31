5-vuotistähti Suonsilmän Toivo – "Kyllä sillä on esteet verissä"

Tämän vuoden 5-vuotistähtiluokan voittajia ovat Eveliina Huuhtanen ja Suonsilmän Toivo (Karkurin Samba - Harkko). Vuodesta 2022 alkaen järjestetty luokka on tarkoitettu välitavoitteeksi ennen laatuarvostelua ja kasvattajakilpailua, esteissä 80-tasolla."No onhan se hienoa", hevosen omistaja Piia Perälä toteaa puhelimessa luokan päätyttyä.”Eilen meillä oli pieniä lähestymisongelmia, mutta tänään oli varmempi päivä. Topilla on niin paljon vauhtia, että lähestymiset eivät aina ole ihan parhaita”, ratsastaja sanoo.Perälä ja Huuhtanen ovat tehneet yhteistyötä nyt noin vuoden verran. Keväällä Topi starttasi oripäivillä ja kesällä astui. Elokuun alussa ratsukko on palannut treeneihin.”Emme tunteneet entuudestaan. Etsin hevosta, jota valmistella näihin 5-vuotiskilpailuihin. Piialla oli lahjakas hevonen, sitä kautta löysimme toisemme. Ensi vuoden tavoitteena on päästä kasvattajakilpailuun estepuolelle. Sinne tähdätään”, Huuhtanen kertoo."Isot kiitokset Eveliinalle. Tämä ei olisi mahdollista ilman häntä. Eveliina ja Topi vetävät yhdessä ainakin 6-vuotiskauden", Perälä lisää.Omistaja on myös hevosen kasvattaja."Bongasin emän, Sanhatarin (Harkko - Ilonpito) Facebookin kautta Joensuusta. Neuvoteltiin omistajan kanssa ja astutettiin tamma naapurissa Karkurin Samballa (Totaarin Aihe - Lennon-Ryhti). Kiitos heille!”Myös omistaja näkee Topin tulevaisuuden esteratsastuksessa."Totta kai koulua pitää treenata siinä sivussa. Lisäksi sen sisko Viola-Orvokki (Veeran Taaveri - Harkko) on aikanaan voittanut kenttätrophyn. Eli kyllä sillä on esteet verissä, Topilla on vähän hypätty myös maastoesteitä. Tykkäisin kyllä siitäkin, jos se ratsastajalle sopii", Perälä pohtii.”Sillä on kyllä koulussa kauniit liikkeet”, Huuhtanen toteaa.Tulevaisuudessa oriille toivotaan vielä lisää tammoja."Topilla oli tänä kesänä muutama. Nimeähän sillä ei vielä ole, eikä suku ole kaikista muodikkain. Mutta ehkä kun ekat varsat pääsevät näyttämään osaamistaan, tammojakin alkaa olla enemmän”, omistaja sanoo.Topia he kehuvat kiltiksi oriiksi, jota on helppo käsitellä.”Se pystyy asumaan täyshoitotallillakin. Topi on sellainen työmyyrä, välillä vain todella äänekäs. Hänellä on paljon asiaa”, ratsastaja nauraa."Topi on äärimmäisen kiltti ja sympaattinen orihevonen. Minun kasvateistani kiltein, sen kanssa on kivaa touhuta.”, omistaja päättää..Luokassa toisiksi sijoittuivat Vilma Leppäkangas ja Vauhti-Wiljo (R.T. Kajaus - Luoppis), kolmansiksi Suvi Paavola ja Palon Keikari (Tosi-Romeo - Apassi).Katso luokan tulokset täältä.