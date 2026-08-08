"Tämä oli mahtavaa", ratsastaja toteaa ensimmäisenä.
"Tämä oli mahtavaa", ratsastaja toteaa ensimmäisenä. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

50. Finnderbyn voittaja on Marina Ehrnrooth, ensimmäinen voittaja Tom Gordin toivoo lisää väkeä yleisöön

Tämä on Ehrnroothin ja Bailamosin toinen yhteinen kisakausi.
Julkaistu
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Finnderby
Tom Gordin
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