50. Finnderbyn voittaja on Marina Ehrnrooth, ensimmäinen voittaja Tom Gordin toivoo lisää väkeä yleisöön

Historian 50. Finnderbyssä päästiin näkemään uusinta, jossa viime vuoden voittaja Essi Horttanainen ja Marina Ehrnrooth ottivat mittaa toisistaan. Uusinnassa ensimmäisenä startanneet Horttanainen ja Diamante de Dragon (Diamant de Plaisir 178 - Quintus) saivat 4 virhepistettä, joten Ehrnroothin ja HB Bailamosin (Cagliostro 161 - I Love You) puhdas rata vei lopulta voiton. "Tämä oli mahtavaa. Olen kisannut Finnderbyä joskus pari kertaa, mutta siitä on useampi vuosi", ratsastaja kertoo. Tämä on Ehrnroothin ja Bailamosin toinen yhteinen kisakausi. Hevosen omistaa sen kasvattaja, Ira-Maria Gordin. Tom Gordin valmensi Ehrnroothia verryttelyssä ja auttoi uusintaan valmistautumisessa. "Omistaja yritti saada mua jo viime vuonna kisaamaan tätä. Tämä on Gordineille tärkeä kilpailu", ratsastaja pohtii. .Tom Gordin voitti tasan 50 vuotta sitten historian ensimmäisen Finnderbyn. "Olen ollut alusta asti mukana. Voitin silloin Last Chance-nimisellä hevosella. Lisäksi olen sijoittununut useasti tämän jälkeen, osallistunut ehkä kymmenen tai viisitoista kertaa", Gordin toteaa. Finnderby on muuttunut vuosien mittaan paljon. "Tykkäsin ratsastaa sitä. Ennen oli paljon enemmän erikoisesteitä, ja rata oli kilometrin mittainen.""Se oli enemmän maastotyyppinen", Ehrnrooth lisää. Finnderbyn voittajana HB Bailamos palkittiin luokan parhaana FWB-hevosena."Tämä hevonen on erittäin hyvä hyppäämään, vasta viime vuosina noussut luokissa ylös. Tämä oli makea voitto", Gordin toteaa. Ehrnrooth kilpailee hevosella toista kauttaan. "Se on niin hyvin tehty ja koulutettu. Sillä on ihana luonne. Meillä on ollut sujuva viikko", ratsastaja kuvailee. .Seuraavaksi ratsukko ottaa iisimmin pari viikkoa. Ennen hallikautta käydään starttaamassa PowerParkin 130-sarjan finaali. "Tulisin mielelläni uudelleen Finnderbyyn. Tämä on niin erilainen ja pitkä rata. Kivaa, kun on vaihtelua", ratsastaja päättää. .Gordin toivoo lisää ihmisiä Ypäjälle Finnderbyn aikana nurmikentän viereinen yleisö oli melko täynnä, mutta katsomo tyhjentyi nopeasti luokan päätyttyä. Gordin toivoo, että Hevosopiston kilpailutapahtumiin saataisiin jatkossa enemmän yleisöä. "Olen henkeen ja vereen ypäjäläinen. Olen sitä mieltä, että tänne pitää löytää vielä enemmän sisältöä ja häppeninkiä. Silloin kun on kv-kisat, tulee kuin itsestään porukkaa. Mutta kotimaan kilpailuissa ei."Gordin kehuu Hevosopiston tiloja. "Täällä on fantastiset puitteet. Ei löydä monia parempia Euroopasta, toki yhtä hyviä. Tässä on perusasiat tosi hyvin."Hevosalan ammattilaiselta löytyy ehdotuksia yleisön määrän kasvattamiseen."Jos olisin Ypäjän Hevosopiston omistaja, vaikkapa lähikunnat, tekisin tästä ison talousalueen. Tapahtumiin kiinni talouselämän yritysten henkilöstöpäivät, tavallaan sitouttaa kaikkea mukaan. En tiedä mitenkä tällä hetkellä toimitaan, mutta ainakaan tällä hetkellä väkeä ei tule riittävästi.".Luokassa kolmanneksi sijoittuivat Anselmi Laiho ja Ceridiculous OH (Celantus 188 - Mr. Blue)..Katso Finnderbyn tulokset täältä..Vanha kunnon Finnderby uudistusten kohteena, jotta "mahdollisimman moni löytäisi sen hyppäämisestä syntyvän ilon ja flow'n".EsteSM1: John Antell hyppäsi Ypäjällä ulkona viimeksi vuosi sitten SM-kisoissa – "Mantehan oli oikein taitava".EsteSM2: Senioreilla haastava rata, Petra Heikkinen johtoon – "Jouduin ratsastamaan väleissä aika paljon taakse".Hurja challenge laatikollisesta shampanjaa - pystyykö Finnderbyn hyppäämään tuosta vain?