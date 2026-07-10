Sunnuntain koulukisoissa on yli 60 starttia.
Sunnuntain koulukisoissa on yli 60 starttia.Kuva: TAVA
Ratsastusuutiset

50-vuotiaan Ratsastusseura Tavastian juhlakisoissa kilpailijoiden toivomia luokkia – "Yritämme kuunnella, mitä ihmiset haluavat"

Elokuussa seura juhlistaa syntymäpäiväänsä lavatansseilla.
Julkaistu
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Ratsastusseura Tavastia
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