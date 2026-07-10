50-vuotiaan Ratsastusseura Tavastian juhlakisoissa kilpailijoiden toivomia luokkia – "Yritämme kuunnella, mitä ihmiset haluavat"

Valkeakoskelainen Ratsastusseura Tavastia viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden kohokohtiin kuuluvat sunnuntaina Ratsastuskeskus Parvelassa järjestettävät kansalliset kouluratsastuskilpailut, jotka ovat osa seuran pitkää kilpailuperinnettä.Seuran puheenjohtaja ja kisojen kilpailunjohtaja Saija Uusitupa kuvaa seuraa perinteikkääksi:"Moni meidän jäsenistämme on kuulunut tähän iät ja ajat, joten meiltä löytyy pitkäaikaisia perinteitä, esimerkiksi tiettyjä leirejä ja retkiä. Itse olen ollut puheenjohtajana reilut 20 vuotta."Lauantaina kilpaillaan kansallisella tasolla vaativaa B:tä ja vaativa A:ta/ pyhää Yrjöä. Luokat ja tasot valitaan kysynnän mukaan. Seuratason helppoa A:ta on toivottu nuorten hevosten harjoitteluluokaksi. Aluetason Outin Malja kunnioittaa perustajajäsen ja kasvattaja Outi Rangellin (1928–2020) muistoa. Kaikille avoimessa luokassa on mahdollisuus päästä harjoittelemaan suomenhevosten laatukilpailuohjelmaa..Uusitupa kannustaa kilpailijoita jatkossakin esittämään taso- ja ohjelmatoiveita."Yritämme kuunnella, mitä ihmiset haluavat. Toivon, että ihmiset ilmoittavat toiveensa ajoissa jo siinä vaiheessa, kun kansallisten kisojen päivämäärä on kalenterissa! Silloin toiveet on helpompi toteuttaa."Seuran perustusjäseniä ovat muun muassa Rangell, eläköitynyt eläinlääkäri ja poliitikko Inna Ilivitzky ent. Riipinen, valmentaja Liisa Dahl sekä Doppsko-kasvattaja Birgitta Lönnholtz (1945–2024)..Seura juhlii syntymäpäivää lavatansseillaRatsastusseura Tavastia järjestää vuodessa 2–3 kilpailua, joista kesän koulukisat ovat aina kansalliset. Seura ei ole profiloitunut mihinkään tiettyyn lajiin, esimerkiksi tänä keväänä järjestetyissä seuratason estekilpailuissa oli noin sata lähtöä. "Tarjoamme kaikenlaista toimintaa junioreille ja senioreille, kilpailijoille ja harrastajille. Järjestämme tekemistä myös tukijäsenille, jotka eivät varsinaisesti ole hevostoiminnassa, kuten teatteriretkiä", Uusitupa esittelee.Seuralta ei löydy omia tiloja, joten kilpailukentät pitää aina vuokrata. Seura on tehnyt pitkään yhteistyötä Ratsastuskeskus Parvelan kanssa."Se on sijainniltaan ja puitteiltaan helppo paikka kilpailujen järjestämiseen. Siellä on fasiliteetit kunnossa. Koska kilpailujen järjestämisessä on nykyään niin iso homma, pidämme kansalliset kilpailut vain kerran vuoteen yhtenä päivänä."TAVA:sta löytyy tällä hetkellä 60 jäsentä. Uusitupa ei ole ainoa hallituksen pitkäaikaisista jäsenistä, yksi on ollut hallituksessa jo 40 vuoden ajan."Vaikka ydinporukkamme on toiminut yhdessä pitkään, otamme mielellämme joukkoon uusia jäseniä! Jäsenmäärämme on noussut ja iloksemme mukaan on tullut muutama uusi juniori."Vallitseva taloustilanne on Uusituvan mukaan näkynyt siinä, että ihmisillä ei ole niin paljoa aikaa esimerkiksi talkoiluun. Tästä huolimatta TAVA pyritään pitämään elinvoimaisena."Yritämme jatkossakin saada ihmisiä mukaan lajin ja seuratoiminnan pariin", puheenjohtaja kertoo. .Viittäkymmentä toimintavuotta juhlistetaan elokuussa seurayhteistyöllä järjestyneiden lavatanssien merkeissä:"Meillä on yksityistilaisuus Tyrvännön urheilijoilta vuokratuista tiloista. Sen jälkeen jatkamme Uskilan lavalle lavatansseihin. Enempää en voi ohjelmasta vielä paljastaa!" Uusitupa päättää. .Tutustu kisojen lähtölistoihin täältä. .Tasa-arvo ja muita perusteita – näin syntyi 1,2 kilometriä pitkä Kaviopolku.Muistamme: Doppsko-kasvattaja arvosti kansainvälisyyttä ja suoritushevosia.70-vuotias Mikkelin ratsastusseura toivoo tulevalta samaa intoa kuin menneeltä – ja liitolta avointa viestintää