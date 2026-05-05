Aachenin GP specialissa voitto – Onko Henri Ruoste iskenyt kultakimpaleeseen?

GP special -voitto on aina GP special -voitto. Mutta sitäkin merkittävämpää on, että luokka oli kymmenvuotiaan hannoverinruuna Delaurentis FRH:n (Delorean - Stedinger) elämän neljäs tällä tasolla.Monta kahdeksikkoa, ja kahdeksikot harmoniasta, mikä on tänä päivänä erittäin tärkeää. Prosentit 71,17 riittivät Aachenissa tiistaina luokan voittoon. Ruoste on iloinen ja ehkä vähän helpottunutkin, sillä investointi hevoseen oli iso. Niin iso, että Ruosteella ei ole ollut tapana maksaa sellaisia summia omista hevosistaan, sillä kuten hän sanoo, hänellä ei ole miljoonasponsoreita, vaan kaikki rahat täytyy omalla työllä tehdä. "Ei mulla olisi ollut välttämättä laittaa kiinni hevoseen sitä rahasummaa, jonka laitoin, jollei olisi käynyt niin, että nämä myyjät ostivat puolestaan minulta yhden hevosen, Million Dreamsin, eli sen, jolla meidän ratsuttaja Harrison Ashton kilpaili viime vuonna", Ruoste kertoo. Myyjät olivat myös entuudestaan tuttuja, he ovat sama porukka, joka osti Ruosteelta aikoinaan Rossetin. Ostaminen oli riskinottoa, sillä hevosella ei ollut käytännössä mitään tuloksia. Se oli mennyt 7-vuotiaana nuorten hevosten luokkia hyvin tuloksin unkarilaisen Mate Garain kanssa, mutta sen jälkeen se oli jostakin syystä pari vuotta kilpailematta ja tuotiin myytäväksi. Koska myyntitoimeksiantosopimus olisi päättynyt viime vuoden viimeiseen päivään, Ruosteen oli päätettävä joko päästää hevonen lähtemään tai ostaa se."Sillä oli käynyt paljon kokeilijoita, ihan vakavasti otettavia kokeilijoita, mutta tosiaan se hintalappu piti heidätkin loitolla. 30.12. mä sitten lopulta päätin, että okei, mä ostan sen."Ruoste sanoo nähneensä hevosesta kuitenkin sen verran paljon asioita sen ollessa hänellä myynnissä, että tiesi mitä osti. "Toisin kuin kaikki ne, jotka eivät uskaltaneet ostaa, kun sillä ei tosiaan ollut mitään tuloksiakaan."Hevonen on nyt Ruosteen Los Angelesin olympiaprojekti Tiffanys Diamondin rinnalla."Se on vielä täysin vihreä ja raaka hevonen. Ei se lähimainkaan niitä asioita mitä me kotona tehdään, enkä edes pyydä siltä vielä oikeastaan mitään. Kaikki mitä me radalla tehdään, on täysin sen mukavuusalueella ja sellaista minkä se antaa ilman mitään pyytämisiä."Ruoste näkee, että hevonen näyttää koko potentiaalinsa aikaisintaan vuoden kuluttua, sillä se tarvitsee vielä valtavasti lisää voimaa."Siinä ei ole ollenkaan heikkouksia, sillä todella hyvä mekaniikka pirueteissa ja piaffeissa ja luonne on ihana. Se on rauhallinen, kiltti, luottavainen hevonen, ei maindaa mistään ympäristöistä. Paitsi GP:ssä se vähän säikkyi sateenvarjoja, jotka räpsähti auki, kun alkoi sataa."Tuollainen hevonen herättää luonnollisesti muiden kiinnostuksen, ja Ruoste myöntää, että nyt, kun sillä on neljä GP-starttia, siitä on jo tehty useita ostotarjouksia, jotka ylittävät hinnan, jonka hän hevosesta itse maksoi. 14-vuotias tamma Tiffanys Diamond (Tailormade Temptation - His Highness) oli Aachenissa myös. Se oli ilmoitettu samaan luokkaan kuin Delaurentiskin, mutta Ruoste kertoo tamman alkaneen käydä sellaisilla kierroksilla, että hän veti sen pois ennen vetcheckiä."Ei ole mitään mieltä näyttää sitä, kun se ei ole parhaimmillaan. Mutta ei se mitään, Tiffy hyötyy itse asiassa tosi paljon tälläsistä reissuista, joilla se on mukana, mutta sen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin hengailla vaan kisaympäristössä."Ruoste kertoo olevansa tyytyväinen Delaurentiksen kauden alkuun ja miettivänsä jatkoa. Hän sai Aachenissa kutsun Hampurin kisoihin viikon päästä, mutta miettii vielä lähteekö."Se tulee pikkasen äkkiä, mutta toisaalta sen jälkeen on joku 5-6 viikkoa niin, ettei ole oikeastaan mitään missään. Mutta, täytyy katsoa miltä hevonen muutaman päivän päästä tuntuu. Sinnehän voisi ottaa Tiffynkin mukaan." AachenKauden päätavoite, Aachenin MM-kisat ovat tasan sadan päivän päästä. Ruoste katsoi tulevia mahdollisia joukkuetovereitaan tänään ja eilen ja oli tyytyväinen näkemäänsä.Stella Hagelstam ratsasti GP:ssä kvaalit molemmilla hevosillaan, sai Disney Fairytalella 69,7 prosenttia ja Prince Nassakilla 66,2 ja Ville Vaurio Dantella 67,9. Specialissa Prince Nassak otti 68,5 ja Anu Sironen onnistui Ypäjä Fiorettolla GP:tä paremmin ja sai 67,3 prosenttia. "Hyvältä näyttää", Ruoste kommentoi.Hän oli myös tyytyväinen SRL:n antiin kisamatkalle. Mukaan ratsastajien avuksi oli lähetetty kokenut Jenny Eriksson, joka piti Ruosteen mukana liiton edustajana "ties kuinka montaa hattua päässään", mutta hoiti joka-homman ammattitaidolla ja pieteetillä. "Jenny oli aamuisin kisapaikalla ensimmäisenä ja lähti viimeisenä. Mä annan hänelle suorituksesta pisteet 10/10."GP specialin tulokset täälläGP:n tulokset täällä.Henri Ruoste jättää Dohan väliin ja pohtii miksi hänen lajissaan maksetaan niin paljon pienemmät palkinnot."Käytiin sitten hampurilaisella", Ville Vaurio riemuitsee Exloon kvaalituloksesta.Stella Hagelstam sai Vihdissä rikki 70 prosenttia, seuraavaksi Exloohon