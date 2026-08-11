Kun Fioretto menetti silmän, rohkeus löytyi – MM oli hyvä kokemus

Anu Sironen ja Ypäjän Fioretto avasivat kouluratsastuksen MM-kilpailut suomalaisten osalta tänään aamupäivällä. ”Saimme valmistautua kolme kuukautta Englannissa, treenata kunnolla. Hevonen on ollut rento ja se on tottunut paikkaan kivasti", hän taustoittaa kisamatkaa, joka on samalla paluu Suomeen. Jännittikö herätessä, kun edessä oli elämän ensimmäinen MM-kisapäivä?”Ei ole ollut hirveästi aikaa miettiä sitä, on ollut niin paljon tekemistä siinä, että päästään areenalle. Onhan nämä sen verran isommat kisat, että vähän jännitti. Mutta sama ruutuhan se on kuin muissakin kisoissa. Eli jännitti toki, mutta ei mahdottomasti”, ratsastaja toteaa.Sironen on tyytyväinen päivän suoritukseen."Rata oli ihan tasainen. Hieman jäi energiaa puuttumaan, mikä näkyi piaffeissa. Emme saaneet näytettyä niitä niin hyvin, mutta hevonen oli kyllä kuulolla. Tämä oli hyvä kokemus", hän summaa. Vaikka puolet kouluratsastajista on vielä näkemättä, Sirosen MM-urakka oli todennäköisesti tässä. Ratsukko sai prosentit 65,373.”Ei sillä tietenkään eteenpäin päästä, pitäisi olla yli sen 70 prosenttia. Ja se oli alunperinkin tiedossa. Tämä oli meille uusi ja erilainen kokemus. Mutta toivon, että tällä hevosella on vielä vuosia jäljellä, jos saadaan nostettua tasoa seuraaviin arvokisoihin.”.Fioretton toinen silmä piti poistaa viime vuonna. Sironen odotti, että herkkä hevonen saattaa muuttua entistä varovaisemmaksi. "Olin aivan varma, ettei sillä voi enää kilpailla. Mutta nyt se on rohkeampi kuin koskaan. Ehkä se on nyt todennut, että nyt täytyy vain luottaa ratsastajaan. Täälläkin vaikka on ollut hälinää, niin se on nauttinut olostaan ja saamastaan huomiosta. Olen kiitollinen, että olen saanut niin arkaan hevoseen rakennettua näin vahvan luottamuksen."Kun hevonen näkee vain vasemmalla silmällään, täytyy ratsastajan olla aktiivinen verryttelyissä ja vastaavissa hektisissä tilanteissa. "Radalla sitä ei muista, eikä kouluhevosen tarvitsekaan hahmottaa reittejä niin hyvin kuin estehevosen. Olen yllättynyt, miten vähän se lopulta vaikuttaa."Kuten tähänkin asti, jatkossa edetään hevosen mukaan. "Mulle kaikkein tärkeintä tässä on aina hevonen ja luottamuksen säilyttäminen siihen. Tiedän, että parannettavaa on ja että siitä löytyy kapasiteettia, mutta olen ollut mieluummin liian varovainen", Sironen päättää. .Hymyssä suin MM-areenalle – Anu Sironen avasi suomalaisten kilpailun prosentein 65,373.Ville Vauriolle ja Dantelle MM-radalla 68,5 prosenttia: "Olen oppinut luottamaan, että Dante antaa mulle aina mahdollisuuden".Aachenin MM: Kouluratsastajat ovat tallilla jopa ennen aamukuutta ja povaavat pitkiä päiviä .Aachenin MM: Helteet voivat olla hyödyksi Siltakorvelle ja Lindbergille