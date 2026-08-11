Sirosen ja Ypäjän Fioretton (Fuerst Romancier - Sir Donnerhall) MM-urakka oli todennäköisesti tässä.
Sirosen ja Ypäjän Fioretton (Fuerst Romancier - Sir Donnerhall) MM-urakka oli todennäköisesti tässä. Kuva: Sonja Holma /SRL
Ratsastusuutiset

Kun Fioretto menetti silmän, rohkeus löytyi – MM oli hyvä kokemus

"Sama ruutuhan se on kuin muissakin kisoissa", Sironen toteaa.
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