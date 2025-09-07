Adamas lähti Jenkkeihin: "Ratsastaja sai siitä maailmanluokan hevosen"

8-vuotias FWB-ruuna Adamas (Kannan - Mighty Magic) kilpaili viimeksi kansainvälisesti Puolan Sopotissa lyhyen kolmen tähden kenttäluokan, ratsastajana Aki Karhapää.Karhapää kertoo, että jo alkukaudesta tehtiin päätös tehdä ruunalla muutama kisa ja myydä se. Sitä kävi katsomassa Suomessa muutama amerikkalainen ja yksi uusiseelantilainenkin, mutta nämä katsastukset eivät johtaneet kauppoihin."Hevonen lähti sitten Saksaan Sanna Siltakorvelle ja Elmo Jankarille myytäväksi ja sitä kautta löytyi Sharon White, viiden tähden kenttäratsastaja USA:sta."White pitää Last Frontier -tilaa Virginiassa ja osallistunut Pan American Gamesiin ja FEI:n nations cupiin. Kaupat tehtiin viime viikolla ja hevonen on lähtenyt jo uuteen kotimaahansa.Hintaa Karhapää ei lähde avaamaan, mutta sanoo olevansa kauppaan tyytyväinen."Jos rupeaa laskemaan kuluja ja käytettyä työaikaa tällaisessa projektissa, se ei varmaan täytä speksejä, että yrittäjä voisi sanoa saaneensa palkan työstään", hän muotoilee. Hän lisää, että hevoskauppa ei myöskään koskaan ole erityisen helppo tehdä, mutta tässä on tehty kaikki mahdollinen, jotta ratsukolle mahdollistuu menestyksekäs yhteinen ura. "Hevonen on ainakin hyvin läpivalaistu ja moneen kertaan monessa eri paikassa testiratsastettu. Ratsastaja tykkäsi siitä tosi paljon." Adamas oli ideaalitilanteessa. Se on nyt 8-vuotias ja valmis siirtymään neljään tähteen, eli juuri sellainen, joita huippuratsastajat etsivät ja joita muut ihmiset näille ratsastajille kaiken aikaa etsivät. Sillä ehtii esimerkiksi Los Angelesiin."Kun tulostaulukko on kiinnostava, ikä sopiva ja hevonen terve, niitä ei kovin montaa Euroopassa ole myynnissä."Adamaksesta hän sanoo, että White sai siitä itselleen maailmanluokan hevosen.Vuonna 2023 Adamas osallistui 6-vuotiaana nuorten kenttähevosten MM:iin Ranskan Le Lion d'Angersissa. Iso-Britannian Isabelle Taylorin Barrington Alicella voittamassa kilpailussa suomalaisratsukon lopullinen sijoitus oli 23:s virhepisteillä 37,9, kun voittaja selvitti kolme osakoetta 26,9 virhepisteellä. Adamas oli maasto-osuuden nopein. Yhteensä 40 ratsukkoa sai tuloksen, ja ratsukoita oli kilpailemassa ympäri maailmaa.Jo silloin sitä kyseltiin paljon ostaa, mutta se ei vielä ollut myytävänä.Varsa on merkitty rekisteritietoihin Karin Latomäen kasvattamaksi, mutta emätamma Mrs. Emma Peelin astuttamisesta ja sen varsan kasvattamisesta on vastannut ahvenanmaalainen Linda Hendersson. Liiketoimintamallina laatuhevosia maailmalle SuomestaKarhapää sanoo, että Suomessa on erittäin laadukkaita hevosia. Hän kokee mielekkäänä liiketoimintamallin, jossa tuotetaan hevosia Suomesta maailmalle ja etsitään niille uusi omistaja siinä vaiheessa, kun ne ovat kansainvälisellä kahden-kolmen tähden tasolla."Meille itsellemme ei muita tulekaan, kuin suomalaisia hevosia."Karhapäällä ei ole nyt vanhempaa hevosta. Lähinnä on Riika Räisäsen kasvattama FWB-tamma Linekers Elegia (Celantus - Hemmingway), joka on 6-vuotiaana tallin vanhin ja kansainvälisellä kahden tähden tasolla. Sen piti mennä nuorten hevosten MM:iin, mutta tämä päätös on kuitenkin nyt muutettu."Se on kuitenkin niin rankka reissu, että päätetiin jättää se tänä vuonna tekemättä."Nyt suunnitellaan, mitä Elegia-tamman kanssa tehdään. Jatkaako Karhapää sillä siirtyen ensi vuonna kolmeen tähteen vai myydäänkö se. Tuija Rosenqvistin tytär Julia Nikkanen on myös vailla hevosta, sillä Duchess Jeanne d'Arc (Duke of Hearts - Hill's Double) myytiin Suomeen juniorihevoseksi jo viime syksyllä. Hevonen on edelleen Ratsuniityn tallissa, mutta uudella omistajalla. Tallissa on nousevia nuoria ja uusiakin etsitään. Karhapää oli katsastamassa varsaa kaveriksi Duchess Diamondin tänä kesänä syntyneelle orivarsalle Casino Royalille (Carlow van de Helle - Duke of Hearts xx). Yksi sopivanoloinen löytyikin, mutta kauppoja siitä ei ole vielä tehty. .Ranskalainen viikonloppu pysyy ehkä kansallisenaRatsuniityn suosittu kenttäkilpailu Ranskalainen viikonloppu järjestetään ensi kesänä, mutta nyt on mietinnässä, miten."Me käytiin viikonloppuna Ruotsin Segersjössä kahden tähden kisoissa ja huomattiin, että niitä kisoja rupeaa olemaan Pohjoismaissa nyt sen verran paljon, että lähtijämäärät niihin ovat hyvin maltilliset."Kysymys kuuluu, järjestetäänkö kahden tähden kansainväliset kisat alle 10 lähtijälle vai kansalliset kahden tähden kisat 15 lähtijälle, kun kustannusero näiden välillä on kuitenkin 10 000 euroa. "Mutta niin tai näin, Ranskis kyllä järjestetään. Meillä on ensi kesänä taas se peltoalue käytössä, mikä tänä vuonna oli aukikynnettynä."