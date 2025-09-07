Aki Karhapään ja Tuija Rosenqvistin Adamas lähti uudelle omistajalle.
Aki Karhapään ja Tuija Rosenqvistin Adamas lähti uudelle omistajalle. Kuva: Henna Siponen
Ratsastusuutiset

Adamas lähti Jenkkeihin: "Ratsastaja sai siitä maailmanluokan hevosen"

Aki Karhapään ratsu Adamas löysi uuden omistajan.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi