Ratsastajan silmien eteen avautuu osittain virtuaalinen näkymä.
Ratsastajan silmien eteen avautuu osittain virtuaalinen näkymä. Kuva: LAB
Ratsastusuutiset

Tekoäly avuksi päivittäiseen ratsastukseen "vaikka asuisi metsän keskellä"

Suomessa kehitteillä oleva AI Riding Coach tunnistaa myös ratsukon teknisen tason ja ehdottaa yksilöllisiä harjoitteita oppimisen tueksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi