Tekoäly avuksi päivittäiseen ratsastukseen "vaikka asuisi metsän keskellä"

Inertiamittausyksikkö (IMU eli Inertial Measurement Unit) on sensori, joka mittaa liikettä ja asentoa erilaisilla antureilla. Sitä käytetään esimerkiksi droneissa, robotiikassa ja hevosten liikeanalyysissä. Nyt se on käytössä virtuaalisessa valmennuksessa. Kehitteillä oleva tekoälyyn perustuva ratsastusvalmentaja (AI Riding coach) toimii niin, että kiivetään oman hevosen satulaan, laitetaan AR-lasit (augmented reality) päähän ja silmien eteen avautuu koulurata kirjaimineen. Kun rataa lähdetään ratsastamaan, sovellus mittaa ratsastamista kehon symmetrisyyden, istuma-asennon suoruuden, tahdin, rytmin ja vaikkapa voltin symmetrisyyden tai jonkin muun tehtävän teknisen onnistumisen suhteen. Sovellus kykenee nostamaan ratsastamisesta esiin kriittisimmät kehityskohteet ja väittää tunnistavansa myös ratsukon teknisen osaamisen asteen. Sitä mukaa, kun sitä käytetään, tekoäly opiskelee käyttäjäänsä ja tunnistaa näin yhä paremmin ratsukon osaamisalueet ja haasteet. Näkemänsä perusteella se ehdottaa esimerkiksi lisäharjoitteita. Vielä sovellus ei ole täysin valmis, vaan kehitys on siinä vaiheessa, että kouluratsastuksen SM-kilpailujen yhteydessä rekrytoitiin esimerkkiratsastajia, jotta kyetään luomaan vertailupohjat eri osaamisen asteille. Projekti on LAB-ammattkorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisprojekti, joka on saanut rahoitusta Business Finlandilta. Idea applikaatioon nousi perustutkimusaineistosta - noihin samoihin aikoihin hevosen liike analysoitiin digitaalisesti ja tämä sai tiimin miettimään miten liikeanalyysiä voisi hyödyntää laajemmin. "Tämä perustuu siihen, että me mitataan liikettä antureilla ja syötetään se sovellukseen, jonka jälkeen tekoäly antaa palautetta", LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointialan asiantuntija Timo Saarainen valaisee. "Tämä auttaa ratsastajaa oppimaan tarkkuutta."Hän lisää, että tekoälyvalmentaja on aina saatavilla, "vaikka asuisi jossain kaukana keskellä metsää". Tekoäly on tullut pysyäkseen. "Maailma alkaa muuttua, vanha liitto joutuu vaan sen hyväksymään", Saarainen naurahtaa. SM-kisoissa paikan päällä oli myös kehitystiimissä toimiva vietnamilainen teknologian opiskelija Loan Phan. Kumpikaan ei ole ratsastaja, mutta se ei ole ongelma, sillä osaaminen ja pohja sovelluksen toiminnalle haetaan mallintamalla riittävä määrä osaamisessaan pitkällä olevia ratsastajia."Saimme täältä yli kymmenen kiinnostunutta ratsastajaa mukaan projektiin", kertoo iloisena.Oppilaitos kehittää konseptin, mutta ei valmista tuotetta. "Kyllä me varmaan syksyllä mietitään laitetaanko start up pystyyn!" Saarainen paljastaa.