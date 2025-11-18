Aida Hämäläinen viihtyy Hollannissa – "Ei ole mitään syytä tulla takaisin"

Aida Hämäläinen on toukokuusta asti yhtäjaksoisesti asunut ja valmentautunut Hollannissa, eikä suunnitelmia paluulle ole näkyvissä.”Ajatus on jäädä tänne. Olen viihtynyt hyvin, ei ole mitään syytä tulla takaisin”, Hämäläinen naurahtaa.Hän on toki aiemminkin ollut ulkomailla pitkiä jaksoja valmentautumassa ja kilpailemassa, mutta aiemmin koulu on vaatinut enemmän läsnäoloa myös Suomessa. Nyt Luc Steeghsin valmentama Hämäläinen opiskelee Mäkelänrinteen urheilulukiossa täysin etänä.”Se on sujunut aika hyvin. Olen saanut aikataulutettua koulujuttuja ratsastuksen ja hevosten hoidon ohella. Toki se vaatii enemmän, kun pitää kaikki asiat oppia yksin.”Ykköshevosen Hurbyn (Namelus R - Indoctro) kanssa on tullut tasaisia tuloksia kansainvälisistä 140–145 cm luokista. ”Se on mennyt tosi hyvin. On sellainen olo, että yhteistyö on kehittynyt ja olemme päässeet eteenpäin. Tietysti on aina pieniä asioita, joita pitää korjata, mutta koko ajan tunnen hevosen paremmin”, Hämäläinen kertoo.Hurby on hieman kuuma, joten ulkokentät ovat sopineet sille paremmin.”Minusta se on parempi ulkona isolla kentällä, kun pystyy laukkaamaan eteenpäin samassa rytmissä. Hallissa alan itse helposti hidastamaan, pitäisi pitää se sama fiilis kuin ulkonakin.”Toisena hevosena Hurbyn rinnalla on kasvamassa 6-vuotias Kms Ballygriffin Max (Tyson - Chacoa), jonka kanssa hän on kilpaillut nuorten hevosten 125–130-luokissa.”Uskon ja toivon, että sen kanssa pääsemme myös isompiin luokkiin. 130-taso on sille tosi helpon tuntuista.”Nuori hevonen kokeneen Hurbyn rinnalla on kehittänyt Hämäläistä ratsastajana uudella tavalla.”Vanhempi hevonen, joka on jo kokenut korkeammalla tasolla, tietää mitä se tekee. Sen kanssa pystyy vielä enemmän miettimään omaa ratsastustaan. On aikaa miettiä omaa tekemistä enemmän. Tietysti sitä pitää miettiä myös nuoren kanssa, mutta siinä samalla pitää pystyä myös kehittämään hevosta”, Hämäläinen pohtii.Takana on kaksi viikonloppua ikäluokkakilpailuissa Belgian Opglabbeekissa. Sunnuntaina junioreiden GP:ssa Hämäläinen otti sijoituksen Hurbylla, yhdellä pudotuksella irtosi sija 11. Nyt hevoset huilivat hetken, jonka jälkeen alkaa valmistautuminen kohti Mechelenin maailmancupin yhteydessä kisattavia junioriluokkia.Kevään Horse Show´n sijaan Hämäläinen saattaa suunnata Espanjaan, sillä yhden tähden luokkia varten on Hollannista Suomeen liian pitkä matka. Kesän päätavoitteena ovat junioreiden EM-kisat.Hänen hevosensa asuvat Utopia Equestrian -tallilla, jossa majailevat myös Veera Salmisen hevoset.”On tosi kiva, että siinä on joku omanikäinen, jonka kanssa voi yhdessä tehdä asioita”, Hämäläinen toteaa..Tallissaan luksusta ja vau-efektejä tarjoava Anni Roslin satsaa esteratsastukseen täysillä – "Elän unelmaani tällä hetkellä"