Aida Hämäläinen ja Hurby voittivat viime syksynä junioreiden hallimestaruuden.Kuva: Ansku Ankelo
Ratsastusuutiset

Aida Hämäläinen viihtyy Hollannissa – "Ei ole mitään syytä tulla takaisin"

Etälukion ja ratsastuksen yhdistänyt junioriratsastaja tekee tasaisia tuloksia 140–145 cm luokissa.
