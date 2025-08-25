Aika loppui kesken Hevosille Espoossa, mutta visio Vermon ratsastuskeskuksesta elää

Sitä mukaa, kun kesä eteni, yhä useampi alkoi epäillä Vermon ratsastusareenan valmistumisen mahdollisuuksia elo-syyskuun vaihteeseen, jotta siellä pystyttäisiin järjestämään suurtapahtuma Hevoset Espoossa.Viime viikolla sitten alkoi tapahtua. Ensin peruivat omat Suomen mestaruus -kisansa valjakkoajajat, sillä he arvioivat, että alue ei ole tarpeeksi turvallinen hevosille. Viikonloppuna vetäytyivät myös muiden lajien kilpailijat.Sunnuntaina Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi päätyi viheltämään pelin poikki kokonaan. Raviradan keskikentän pohja ei ole riittävän turvallinen, ja turvallisuudesta ei voi joustaa. Sekin toki oli totta, että Suomen monipuolisin tapahtuma oli luvattu, mutta iso osa vetonauloista oli jäänyt jo pois. "Yleisöä olisi tullut, mutta he eivät olisi saaneet sitä vastinetta rahoilleen, mitä oli luvattu. Aika loppui kesken ja me olemme siitä todella, todella surullisia", tapahtuman projektipäällikkö Fred Sundwall toteaa. "Lippumaksut tietysti palautetaan."Mistä tämä sitten johtui? Pääosin savesta. Koskenniemi toteaa, että savi on loistava materiaali, mutta aika loppui vain kesken. Keskikenttää ei saatu niin valmiiksi, että siinä olisi voinut ratsastaa ja ajaa valjakolla kilpaa, koska pohjalla oleva savi vaatii oman aikansa asettuakseen ja aikaa ei ollut riittävästi.Kun viime loppuviikosta huomattiin, että pohja ei ollut stabilisoitunut riittävästi joka puolelta, vaan se oli paikka paikoin niin pehmeä, että ei olisi kestänyt laukkaavan hevosen kaviosta kohdistuvaa pistepainoa, Sundwall kertoo, että B-vaihtoehtoja oli: varikko- eli tallialuetta mietittiin valjakon tarkkuus- ja koulukokeeseen, mutta selvää oli, että sinne tulisi niin paljon hevosrekkoja, että alue kävisi liian ahtaaksi. Kepparialue olisi toiminut väliaikaisena kenttänä, mutta se olisi pitänyt käytön jälkeen taas purkaa. Kustannukset olisivat olleet suuret ja lopputulos keskinkertainen, tämä siitä huolimatta, että puolivalmiille pohjalle ei myöskään haluttu investoida kallista kuituhiekkaa, vaan siihen oli hankittu tavallista hiekkaa. "Se hiekka on nyt kasassa siellä pihalla ja se käytetään ensi kesänä ratsastuskentän tekemiseen", Koskenniemi toteaa. Siinä vaiheessa, kun joka-sään kuitukentästä vaihdettiin hiekkapohjaan, kentän pohjan vastuu siirtyi Stanislav Kravecin yritykseltä Vermon raviradan ratamestari Juha Keskimaunulle tiimeineen. . Pääasia on konserttialueSekä Sundwall että Koskenniemi näyttävät mieltävän, että vaikka yksittäisen tapahtuman peruuntuminen on harmillista, Hevoset Espoossa oli vain välietappi, ja iso kuva on muualla. Koskenniemi toteaa ykskantaan, että alkuperäinen suunnitelma oli ja on yhä, että jättikonserttialue valmistuu ensi vuoden kesäkuuksi. Konserttialue on prioriteetti numero yksi, taloudellisesti iso asia, ja ratsastuskenttä jotakin, joka valmistuu siinä sivussa. "Hevoset Espoossa -välietappi ei nyt toteutunut, mutta eiköhän ensi kesänä pitäisi päästä järjestämään ainakin joitakin ratsastuskilpailuja", Koskenniemi tuumaa. Kysymykseen, kuinka paljon tästä tuli tappiota Vermolle, Koskenniemi vastaa, että ei loppujen lopuksi juurikaan. "Isoimmat tappiot olisivat tulleet tilapäisestä rakentamisesta viikonloppua varten. Ne saatiin kaikki peruutettua ajoissa ja se oli pois kustannuksista."Hän ei kerro julkisuuteen Vermon projektien rahoittajaa eikä budjettiakaan. "Joistakin miljoonista on varmasti kyse", Koskenniemi myöntelee. Sundwallin mukaan "tärkeä juttu" on se, että Vermoon saadaan jollakin aikavälillä koko Suomen ykkös-ratsastuskeskus. "Se paikka, jossa järjestetään kaikki finaalit ja muut tärkeät, isot kisat." Tämä on hänen mielestään erityisen tärkeää nyt, kun Laakson ratsastusstadionin tulevaisuus on epäselvä. "Sanoisin suorastaan, että Laakso sellaisena kuin se tällä hetkellä siellä sumpussa on, ei ole mahdollisuus, vaan mahdottomuus.""Me tarvitaan pääkaupunkiseudulle ratsastukseen iso keskus, jossa on infra valmiina, vähän Ypäjän tyyliin. Vermo on juuri sellainen. Ja tätä mieltä ovat kaikki muutkin hevosihmiset, joiden kanssa olen puhunut." Vaikka tällä kertaa meni niin sanotusti puihin, Hevoset Stadikalla ja Kaivarissa -tapahtumien ideanikkari Sundwall sanoo olevansa edelleen kiinnostunut Hevoset Espoossa -kaltaisen suurtapahtuman järjestämisestä Vermossa ja tulevansa mukaan, mikäli hänen ja hänen tiiminsä panosta tarvitaan. .Hevoset Espoossa -tapahtumaa ei järjestetä ollenkaan.Helsinki: "Vuoden 2030 jälkeen vuokrasopimus päättyy", Vermo: "Eurosta tulee hyvä konsultti"."Kyllä me toivotaan, että Vermoon päästään".Vermoon suunnitellaan ensi elokuussa "monipuolisinta hevostapahtumaa ikinä" – keskiviheriölle nousisi pysyvä esteratsastuskenttä