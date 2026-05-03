John Antell: "Aika paljon joutuu ajamaan, mutta kyllä se kannattaa"

Nolla-nolla -rata Sentowerin sunnuntain 145-luokassa kaksi ja puoli sekuntia hitaammin kuin voittaja vei 91 ratsukon tuloslistalla sijalle 19. Luokan voitti Belgian Gilles Dunon Naniekella. Ratsuna oli L'Intouchable (Untouched - Kannan). John Antellin tarkoituksena oli ratsastaa kolmen tähden 150-GP:kin, mutta perjantain 150-karsintaluokassa kaksi puomia saanut, vaikkakin muuten hyvin hypännyt KWPN-tamma Mante (Zirocco Blue - Berlin) ei päässyt lauantaina starttaamaan, koska oirehti ihottumaa naamassaan. "Päätin sitten antaa sen parantua mieluummin siitä, ettei se hinkkaa ja hankaa."Niinpä Antell käänsi auton nokan jo alkuiltapäivän luokan jälkeen kohti Suomea. Vastatessaan puhelimeen hän oli "jossain päin Saksaa". "Ajetaan tänään Ruotsiin ja sieltä sitten seuraavana päivänä jatketaan kotiin."Antell iloitsee rutiinista jota tältä parin viikon reissulta taas sai. Kun hyppää Daniel Deusserin, Harry Allenin ja Julien Epaillardin kanssa samoissa luokissa, niin kyllähän se tuo perspektiiviä tekemiseen. "Tässä on jo toinen viikonloppu isoja luokkia takana. Kyllä näiden takia kannattaa reissata."Aika paljon joutuu kuitenkin ajamaan, hän myös myöntää."Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta kyllä se kannattaa."Seuraavaksi hän on kotona Sipoossa pari viikkoa ja sen jälkeen edessä on matka nations cup -kisoihin Tanskaan. Antell ei hyppää joukkueessa vielä itse, se kerta on vasta Norjan Drammenissa, mutta lähtee kuitenkin mukaan. Katsomaan nations cup -meininkiä, ja muutenkin. "Pääsee taas hyppäämään sitä isompaa. Se on kuitenkin kolmen tähden kisa ja puolta lähempänä kuin Sentower. Tanskan reissu menee laivamatkalla, ajolla ja pikku pysähdyksellä."Sen jälkeen töitä ja Norjaan, jonka jälkeen suunnitelmat ovat auki. Sitä ei vielä tiedä, miten nations cupin kanssa käy, onko ohjelmassa syksymmällä vaikkapa semifinaali. Suomessa hän ei ainakaan alkukaudella arvele välttämättä paljoakaan hyppäävänsä. "Kahden ja kolmen tähden kisat ulkomailla ovat etusijalla, mutta ehkä voin mennä jotakin valmisteluna niihin, jos vaikka joku Pohjola kalenteriin sitä ajatellen sopii."Kuvio ei ole helpoin mahdollinen. Antell ei kuitenkaan mieti muuttoa kilparatsastuksen perässä ulkomaille."Mulla on talli Sipoossa, ja kaikki toiminta on siellä, joten sieltä en ole pois muuttamassa."Tulokset täällä