Aina tulee seuraava kisakausi, on Sophia Backlund-Malakoutin motto: "Rentous on taas löytynyt"

Vaativa A - pyhä Yrjö -taso on sellainen, että siinä asiat tuntuvat suhteellisen varmoilta ja helpoilta, ratsastaja kertoo. Ja kun etenkin laukkaohjelma meni helpon oloisesti ja rennosti, ja hevonen oli siinä ratsastajansa mukana, hän oli suorituksensa jälkeen hyvällä mielellä.

Ratsukko voitti kolmen ratsukon luokan prosentein 66,7.

"Tämän kauden tavoite oli, että piti korkata Pipin kanssa se korkein taso, GP, mutta suunnitelmiin tuli muutoksia ja piti ottaa askel taaksepäin. Kaikki GP:n asiathan tamma tekee, mutta tässä on ollut koko kesän erilaisia pieniä huolia. Muun muassa kiimaongelmia, joiden seurauksena hevosen selkä on ajoittain mennyt jumiin", hän kertoo.

Näiden asioiden kanssa on painiskeltu kulunut kausi.

"Pippi varmaan itse ajattelee, että sen kohdalla olisi jo siitosuran aika, mutta itse en näe sitä vielä ajankohtaisena", Backlund-Malakouti kertoo.

13-vuotiaassa DWB-tamma Pipissä (L'Espoir - Come Back II) on paljon emänisäänsä, holsteinsukuista, tanskalaista jalostusjätti Come Back II:ta (Cor de la Bryere - Landgraf I). Se on, etenkin tammaksi, hyvin ryhdikäs ja kaulava lihaskimppy.

Rentous on taas löytynyt. Se näkyi Luvialla laukkaohjelmassa.

"Tuntuu, että loksahtais taas kohdilleen."

Takaisin GP-suunnitelmaan palataan rentous edellä. Kun elokuun puoliväli on jo takana, kisakausi on pitkällä, muttei vielä loppu.

"Joihinkin kisoihin pitää vielä päästä. Kiuruvedellä olisi kolmen viikon päästä pyhä Yrjö ja jos kaikki menee hyvin, joulukuussa voisi ehkä startata Ypäjällä piffipaffia -luokan", hän suunnittelee. Piffipaffiluokka, luokka jossa mennään piaffia ja passagea, tarkoittaa vähintään intermediaire II:ta.

38-vuotias varatuomari Backlund-Malakouti operoi Vaasasta käsin. Hän siirtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi toukokuussa. Firma SBM Lakiasiaintoimisto ja SB Dressage hoitaa sekä laki- että ratsastusasioita, hevoskaupoista ratsutukseen ja valmentamiseen.