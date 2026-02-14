Treeniolosuhteet hellivät Kristiina Purdyä ja Florinaa.
Treeniolosuhteet hellivät Kristiina Purdyä ja Florinaa. Kuva: Purdyn albumi
Ratsastusuutiset

"Aivan parasta ikinä" - Kristiina Purdy hehkuttaa Hollannin olosuhteita, eikä aio paluumatkaa varten ainakaan talvirenkaita vaihtaa

Kouluratsastaja kyllästyi Suomen talveen ja päätti varistaa Savon lumet saappaistaan.
Julkaistu
