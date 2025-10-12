Ajattele eteenpäin, pysy positiivisena ja pyri voittoon – tähän tiivistyvät Jens Fredricsonin klinikan opit

“You don’t have to be a superstar to ride like me. And I ride all horses like they are superstars.”Ruotsalaisen huippuesteratsastajan Jens Fredricsonin lauantain klinikan ytimessä olivat hevosen ja ratsastajan rentous sekä luottamus. Päivän aikana nähtiin monen tasoisia ratsukoita: aamupäivä aloitettiin nuorten hevosten parissa, iltapäivällä esimerkkiratsukkoina toimivat lapsiratsastaja Olivia Tuomi, juniori Annika Grönroos, seniorit Valtteri Gundersby ja Jose Bernardes sekä lopuksi vielä ratsastuskoululaisia Peikin, Solbackan ja Laakspohjan ratsastuskouluista.Hevosurheilu Ratsastus kokosi Fredricsonin koko päivän mittaisen klinikan pääkohdat ja tärkeimmät harjoitukset yhteen artikkeliin..Nuoret hevoset: ajattele eteenpäin ja pidä hauskaa!Fredricsonin mukaan nuorten hevosten kanssa on tärkeää aloittaa rentouden ja mielenrauhan hakemisella. Ratsastajan omat pelot ja tunteet heijastuvat herkästi hevoseen.”Hevoselle ei voi valehdella, joten älä tee mitään, mihin et ole vielä valmis”, hän toteaa.Tässä korostuu myös positiivisen ajattelun tärkeys. Jos ratsastaja on aina tyytymätön, tunnistaa hevonenkin tämän nopeasti.”Ratsastamisen pitää olla hauskaa! Jätä negatiivinen ajattelu muualle, älä tuo sitä hevosen selkään. Ei tarvitse olla kärttyinen ollakseen vakavasti otettava ratsastaja tai urheilija”, Fredricson sanoo.Jos hevonen kuitenkin jännittää tai pelkää, kannattaa tutustuttaminen vaikeisiin asioihin aloittaa pienin askelin, hevoselle helpommassa suunnassa.”Ei pidä taistella hevosen kanssa. Etsitään ensin tila, jossa hevonen rentoutuu ja voi luottaa ratsastajaansa. Sen jälkeen hiljalleen laajennetaan tätä aluetta, ja annetaan hevoselle aikaa tutkia ja katsella. Ja jos hevonen jää tuijottamaan jotain estettä, annetaan sen vain tuijottaa. Heti kun hevonen kääntää pään pois esteestä, otetaan askel lähemmäs puomeja”, valmentaja neuvoo..Verryttelyharjoituksessa hevosia herkistettiin kevyille avuille, ratsastajia katseen käyttöön. Rentouden hakemista harjoiteltiin yksinkertaisella kahdeksikkotehtävällä, jossa hevosta pyrittiin kääntämään pelkästään katseen ja painoapujen avulla, kävelemällä kahdeksikonmuotoista kuviota.”Pitäkää katse eteenpäin, niin hevonen oppii seuraamaan sitä!” valmentaja neuvoo..Kun hevoset on saatu rentoutumaan, harjoitellaan siirtymisiä. Fredricson kannustaa ratsastajia ajattelemaan aina eteenpäin. Siirtymisissä uuden askellajin ensimmäiset kolme askelta pitäisi olla eteenpäinpyrkiviä, ei taaksepäin. Näissäkin harjoituksissa korostuu nuorten hevosten herkistäminen:”Älkää ajatelko taaksepäin, vaan eteenpäin. All transitions count, jokainen siirtyminen merkitsee! Jokainen hetki, kun ratsastat, opettaa hevosta.”Fredricson toi myös esiin mielipiteensä yleisön asettamista paineista ja odotuksista. Hän toteaa, että on hyödyllisempää saada nuori hevonen kävelemään pitkänä ja rentona pitkin ohjin, kuin yleisöä varten kauniiksi ja lyhyeksi kasattuna.”Ennen keskityin siihen, että ratsastamiseni näyttää hyvältä ja kauniilta. Mutta se on ’hevonpaskaa’. Tekin varmasti mietitte, että näiden hevosten pitäisi olla lyhyempiä ja kaula kaarella”, hän sanoo ja vitsailee yleisölle:”Shame on you for thinking that, hävetkää!”.Keskivartalolla ratsastaminen”Hevosessa ei ole jarruja tai kaasua, vain kokoavia ja eteenpäin vieviä apuja.”Yhdeksi klinikan pääkohdaksi nousee keskivartalon tärkeys: hevosia pitäisi koulutuksen alusta saakka herkistää keskivartalolla ratsastamiseen sekä pieniin käsiapuihin. Ollessaan itse hevosen selässä klinikan loppupuolella, Fredricson ratsasti hyvin pitkillä ohjilla varaten avuissaan pelkkään keskivartaloon.Kokoamista ajatellen Fredricsonilla on yksinkertainen, Anders Lindgreniltä opittu harjoitus, jonka valmentaja esitteli myös itse hevosen selässä: ensin tehdään etuosakäännös, sitten takaosakäännös. Tämän jälkeen peruutetaan muutama askel ja tehdään uudelleen takaosakäännös. Lopuksi tehdään laukannosto. Etu- ja takaosakäännökset voi tehdä halutessaan kumpaan suuntaan vain. Lisäksi harjoitusta voi hyödyntää myös vastalaukkatehtäviin..Tehtävän tarkoituksena on harjoitella keskivartalon käyttöä yhdistettynä herkkiin, kevyisiin apuihin. Harjoituksen avulla haetaan hevosta avuille ja varmistetaan, että ratsastaja hallitsee joka kohdan hevosesta. Tehtävällä myös viritetään hevosta, kootaan ja toisaalta haetaan myös rentoutta.”Tehtävässä on tärkeää käyttää kevyttä sisäjalkaa ja ulko-ohjan tukea, pehmeitä sormia. Hevosella pitää olla pitkä kaula ja nostettu vatsa", valmentaja neuvoo. Yksinkertaisemmin kevyitä paino- ja pohjeapuja voi harjoitella myös vastataivutuksilla ja laukanvaihdoilla. Toisessa tehtävässä ratsukot laukkasivat ympyrällä vastataivutuksessa. Välillä ratsukot kaartoivat ympyrän halki ja vaihtaessaan suuntaa vaihtoivat myös laukan..Pituutta ja rentoutta hakeakseen Fredricson kannustaa ratsastajia laukkaamaan pitkillä ohjilla, paino jalustimilla. Esimerkkiratsastajat laukkasivat molemmat ohjat pitkinä toisessa nyrkissä kuin lännenratsastajat.”Jos silloin laukka etenee tasapainossa ja sujuu hyvässä rytmissä, toimii se varmasti myös esteillä”, valmentaja kertoo..Miten treenata ja kilpailla kuin huippu-urheilija?”Nykyään nuoret ratsastajat tyytyvät aikavirheellisiin tuloksiin. Voittoa ei tavoitella kuten ennen”, Fredricson toteaa klinikan aikana.Kuitenkin – tai juuri ehkä siksi – harjoitustehtävissä korostuu voittoon tähtääminen. Jo pienillä valinnoilla voidaan saada ratsukko lähemmäs parempia kilpailutuloksia.Ensimmäisenä tässä korostuvat elämäntavat ja urheilijamentaliteetti:”Terveelliset elämäntavat ja alkoholittomuus, urheilija-asenne, ne ovat avaimia voittoon. Tämä on kaikissa muissa urheilulajeissa jo itsestään selvää, mutta ei esteratsastuksessa.”Valmentajan mukaan huippu-urheilu vaatii kaikkensa antamista koko tiimiltä: paljon unta ja treeniä, ei alkoholia tai draamaa.”Olen huomannut, että kisojen aikaan irlantilaiset ja britit juovat olutta, ranskalaiset viiniä, suomalaiset… suomalaisista en tiedä, koska en ole nähnyt teitä siellä!” hän kuittaa..Toiseksi Fredricson korostaa kilpailun ja treenin tasapainoa: kilpailutilanteessa täytyy pystyä olemaan itsevarma ja luottamaan omaan osaamiseen, treeneissä täytyy taas olla nöyrä ja imeä itseen uutta tietoa.“Synnynnäinen lahjakkuus – ’talent’ tekee ihmisistä laiskoja. Oikea lahjakkuus on taitoa tulla paremmaksi. Ainoa tapa hävitä tai mokata on lopettaa”, valmentaja kannustaa.Urheiluhevoselta taas vaaditaan kolmea asiaa: halua hypätä, kykyä hypätä isoja esteitä, ja tarpeeksi vahvaa kehoa kilpailemiseen ja treenaamiseen. Mutta oli tilanne mikä tahansa, on vastuu suorituksista aina ratsastajalla:“Tallin paraskin ratsastaja ei ikinä ole parempi kuin tallin paras hevonen. Your horse is exactly what you made it – hevosesi suorittaa juuri niin hyvin, kuin sinä vain osaat pyytää.”.Kolmanneksi valmentaja nostaa temmon ja askelmäärät. Jotta voi voittaa, kaikki esteiden väliset askeleet täytyy pyrkiä laskemaan.”You have to be able to count, so you can be able to win! – Voittaakseen ratsastajan täytyy osata laskea askeleet!”Etäisyyksien arvioimista ja askelten laskemista käydään läpi yksinkertaisella harjoituksella: valmentaja asettaa pitkän suoran päähän maapuomin. Laukatessaan maapuomille ratsastajan täytyy laskea ääneen kymmeneen. Myöhemmin samaa harjoitusta käydään läpi ratsastamalla estelinjojen ulkopuolelta suoralla ja kaarevalla uralla. Tarkoituksena on toteuttaa Fredricsonin vaatima askelmäärä niin linjan vieressä kuin itse esteelläkin..Neljänneksi, on tärkeää harjoitella voittoon pyrkivää vauhtia. Kun rytmiin, tasapainoon ja tempoon on saatu varmuutta, voi askeleen varmistelun unohtaa.”On tärkeää harjoitella vauhtitempoa. Joskus ratsastajat tottuvat liian hitaaseen tempoon ja tulevat vauhtisokeiksi. Esteelle pitää uskaltaa tulla kovassakin vauhdissa ilman turhaa varmistelua,” Fredricson toteaa.Kun eräs ratsukko jää empimään liikaa, valmentaja kannustaa vitsaillen:"Ajattele eteenpäin! Go to the fucking fence! – Mene sille pirun esteelle!" .Yleisön ja järjestäjien ajatuksiaFredricson näkyvästi hurmasi yleisönsä lempeällä, mutta karismaattisella persoonallaan sekä selkeällä ulosannillaan. Välillä alustava aikataulu venyi, kun valmentaja unohtui tarinoimaan omista kokemuksistaan tai luennoimaan harjoitustehtävien hyvistä puolista. Se ei kuitenkaan vaikuttanut negatiivisesti tunnelmaan ja monet yleisössä kirjoittivatkin kilparatsastajan kommentteja ylös. Yleisöön oli kokoontunut myös maajoukkue- ja aluevalmentajia. Valmentajat kehuivat kokemusta inspiroivaksi ja antoisaksi. Erityisesti Fredricsonin selkeä ulosanti ja toimiva englanti saivat kehuja..”Saatiin todella paljon kiinnostusta tälle tapahtumalle. Saimme hyvää palautetta ratsastajilta, Jensiltä sekä yleisöltä. Kyllä Jensistä näkee, että klinikoiden pitäminen on hänelle mielekästä puuhaa”, tapahtumajärjestäjät Hanna Heikinheimo sekä Cecilia Gundersby toteavat..Jens Fredricson hurmasi yleisönsä Ypäjällä – "Moni huippuratsastaja on vienyt arvokkaat tietonsa mukanaan hautaan".Jens Fredricson korostaa tasapainoa ja kehuu suomalaisia nuoria: "I have to step up to beat them!" – Lue HIHS:in esteklinikan pääpointit