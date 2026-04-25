"Ajattelin auttaa" – Kyra Kyrklund lahjoitti Jonna Aaltoselle ja parajoukkueelle viimeisimmän Ypäjän klinikan tulonsa

Kyra Kyrklund on tehnyt merkittävän lahjoituksen Jonna Aaltoselle ja parakoulujoukkueelle, joka hakee parhaillaan tänä viikonloppuna MM-kvaalituloksia Waregemissä, Belgiassa.

Hän haluaa pistää hyvän kiertämään.

”Aikoinaan kun olin Ruskeasuolla, siellä oli vanha rouva Marjatta Myrberg, joka oli niin sanottu sponsori jo siihen aikaan. Hän esimerkiksi maksoi Keskustallille sellaisten oppilaiden tunteja, joilla ei ollut itse varaa maksaa niistä”, Kyra Kyrklund aloittaa.

”Minä ratsastin hevosta nimeltä Dingo. Sen omistajat halusivat myydä hevosen, jolloin Marjatta osti sen ja antoi minun käyttööni. Hän maksoi sen kaikki talli- ja kilpailukulut. Se oli siihen aikaan, kun minulla oli myös Piccolo. Minulla ei olisi ikinä ollut varaa maksaa kahta hevosta, mutta sen ansiosta, että Marjatta auttoi, pystyin pitämään myös Dingon.”

Ratsukko voitti Suomen mestaruuden. Kyrklund lainasi hevosen myöhemmin Jenny Erikssonille, joka voitti sillä silloisessa ikäluokassaan SM-kisat. Dingo ei noussut grand prix -tasolle, mutta oli todella hyvä pikkukierroshevonen, ja kilpaili kansainvälisestikin.

”Sitten kun luin Jonnasta [Aaltonen] ja siitä, että hänellä on kaksi hevosta, joiden ylläpitoa hän ei pystynyt maksamaan, eikä hän saanut Olympiakomitealta tukea, ajattelin auttaa”, Kyrklund kertoo.

”On mielettömän hienoa saada omalta idoliltaan tällainen tuki, sanattomaksi vetää. Olen ihan valtavan kiitollinen tästä avusta, joka tulee kyllä todella tarpeeseen”, kiittää Jonna Aaltonen.

Kyra luovuttaa Ypäjällä joitain viikkoja sitten pitämänsä valmennus- ja opetusklinikan tulot parakouluratsastajille niin, että 10 000 euroa menee kilpailuavustuksena Aaltoselle ja 5 000 euroa parakoulujoukkueelle. Klinikan järjestivät yhteistyössä Ratsastajainliitto ja Ypäjän Hevosopisto.

Ryhmässä V kilpaileva Jonna Aaltonen on kansainvälisellä maailmanlistalla kymmenes.

Parakouluratsastuksen MM-kilpailut järjestetään 19.-23.8. Aachenissa, Saksassa. Suomalaisista kvaaalituloksen ovat saavuttaneet Aaltosen lisäksi Laura Kangasniemi, ryhmä IV. Joukkueeseen vaaditaan 3-4 ratsukkoa, ja vähintään yhden pitää kilpailla ryhmissä I-III.

Joukkueen valmentajana on pitkän uran parakouluratsastuksen parissa tehnyt Janne Bergh, ja Tiina Tarkkala on joukkueenjohtaja. Kyrklund haluaa tuellaan kiittää myös Berghiä.

”Hän on pitkään kehittänyt Suomen pararatsastusta, ja toivottavasti tämä auttaa myös Jannea saavuttamaan päämääräänsä”, Kyrklund päättää.

Lähde: SRL:n tiedote