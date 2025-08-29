Akulin Pokaali Savelan Puistotätille – "Kutsumme meitä Täti-tiimiksi!"

Vuoden 2025 Akulin Pokaalin ovat voittaneet Minttu Kauniskallio ja Savelan Puistotäti (Lerkkana - Vihi-Totti) tuloksella 68,276 prosenttia. Helppo A -tasoinen luokka on tarkoitettu kunnianosoitukseksi laadukkaille suomenhevostammoille.”Hevonen jäi hieman ujoksi, mutta suoritus oli perussiisti. Tämä hevonenhan on hyvin koulutettu ja sen kanssa oli ilo tehdä töitä”, ratsastaja tiivistää.Savelan Puistotätin, lempinimeltään Täti, on kasvattanut hevosen omistajan, Lea Karjomaan läheinen ystävä Elina Sjögren.”Ostin tämän puoli vuotta ennen kuin varsa syntyi. Halusin varsan nimenomaan tästä yhdistelmästä, Lerkkanasta (V.L. Titan - Iskon-Usko) ja Vappu-Viljasta (Vihi-Totti - Rakkari) – etenkin ori oli minulle ehdoton. Ystäväni kasvatti paljon lerkkanalaisia varsoja. Sitten kun Vilja astutettiin, pyysin häntä myymään varsan minulle.”.Tamma pärjäsi nuorena hyvin näyttelyissä ja Karjomaa totesi, että laatua riittää. Vuonna 2017 Tätille syntyi Pepperoni-niminen varsa (Jalopeno - Lerkkana), kunnes tamma palasi kilparadoille vuonna 2019. Pienen kilpailutauon jälkeen Täti on palannut radoille Kauniskallion käsittelyssä.”Amatööriratsastajalle maaliskuusta asti treenaaminen on todella lyhyt aika. Minulla ei kuitenkaan ole vielä oikein ratarutiinia. Mutta tämä kausi on mennyt nousujohteisesti. Hevosen kuntoa on kasvatettu, voimaa on saatu lisää. Se ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, perustyötä on paljon. Odotankin ensi talvea innolla, että pääsemme hiomaan yhteistyötämme vielä paremmaksi. Katsotaan sitten mihin se riittää. Toivotaan vain, että kaikki meistä pysyy terveenä”, ratsastaja sanoo.Tämä on Kauniskalliolle ensimmäinen kerta kuninkaallisissa, vaikka Täti onkin kilpaillut Akulin Pokaalissa jo viisi kertaa.”Olen hämmästellyt sitä, miten paljon täällä on ihmisiä ja miten hyvä henki täällä on”, ratsastaja kertoo ensitunnelmistaan..Omistajan ja ratsastajan mukaan yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin.”Kutsumme meitä Täti-tiimiksi! Minttu on minulle tuttu jo useamman vuoden takaa, siksi lähdinkin kuvioon mukaan mielelläni. Halusimme nähdä, mitä vanhasta hevosesta vielä irtoaa!” Karjomaa nauraa.Tätiä Kauniskallio kuvaa oman arvonsa tuntevaksi, mutta myös rehdiksi:”Kun sen saa puolelleen, se tekee kaiken puolestasi. Se tekee sen, mitä pyydän, mutta vain sen, mitä pyydän. Jos en pyydä, ei tarjoilla mitään ilmaiseksi. Täti opettaa hyvää perusratsastusta, reiluutta ja hyvää istuntaa. Niitä se vaatii. Uskon, että tämä hevonen tulee opettamaan minulle kovinkin paljon.”Mitä Akulin Pokaali merkitsee suomenhevostamman omistajalle?”Meillä on ollut vähän huonoa tuuria: Täti on ollut kaksi kertaa ensimmäinen ei-sijoittunut. Kyllä nyt tämä voitto tuntuu todella makealta. Tammaluokat ovat tärkeitä, niitä voisi olla enemmänkin – vaikka kyllä hyvä tamma pärjää ruunia ja oreja vastaan”, Karjomaa toteaa. .Akulin Pokaalin perinne juontuu 1980-luvulla kilpailleeseen Akuli -tammaan, jonka Valtion Hevosjalostuslaitos omisti. Hevonen voitti koulumestaruuden 6-vuotiaana vuonna 1980. Kahdestatoista jälkeläisestä tunnetuimpia ovat orit Samuli ja Lastun Leka. Lähde: Hevosopisto.Katso luokan tulokset täältä. ."Kuinka naurettavan pieniä esteitä!"