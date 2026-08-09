Alina Salo ja Da Vinci uhkuivat itsevarmuutta nuorten finaaliradalla.
Alina Salo ja Da Vinci uhkuivat itsevarmuutta nuorten finaaliradalla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

EsteSM3: Nuori Alina Salo oli sopivan itsevarma ja SM-kultamitali siitä sitten tuli

Alina Salo ihmettelee itsekin Da Vinciä. Että miten siitä tulikin noin hyvä!
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