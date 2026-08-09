EsteSM3: Nuori Alina Salo oli sopivan itsevarma ja SM-kultamitali siitä sitten tuli

Viimeistä vuotta nuorissa ratsastavalla Alina Salolla oli varaa yhteen pudotukseen ja sen hän finaalipäivän kahdesta kierroksella toisella myös otti. Muuten olo oli ratsastajan mukaan itsevarma, ja itsevarmalta näytti mustassa päähupussaan myös voimaa uhkuva Da Vinci (Diacontinus - Wanderer). "Hevonen ei ole ikinä tuntunut noin hyvältä. Se ei voisi olla parempi!"Suunnitelma oli alun alkaen selvä ja viimeisen kierroksen ohjeet selväpiirteiset: "Sanna (Backlund, valmentaja) sanoi kun menin vikalle kierrokselle, että tee sama kuin ekalla radalla, ja tein niin."Hevonen on ollut Salolla jo neljä vuotta ja on kasvanut aivan luottohevoseksi. "Ei me osattu aavistaa, että siitä näin hyvä tulee. Silloin kun se tuli, mä olin tosi kokematon ja se tuli junnuhevoseksi. Sehän oli tehnytkin vaan jotain helppoja 140-luokkia Saksassa."Nyt se näyttää GP-hevoselta."Niinpä."Myös Backlund hehkui tyytyväisyyttä."Alina tuli mulle valmennukseen ehkä kolmisen vuotta sitten, mutta hevosen löytämisestä en voi ottaa kunniaa itselleni. Monesta voin, mutta tästä en", hän totesi.Hevonen on Mikko Mäentaustan löytö tutulta Saksan kontakteiltaan Jens ja Josch Löhdeniltä. "Mä olin tiennyt sen hevosen jo nelivuotiaasta. Se osoitti silloinkin jo paljon kykyä ja eritotenkin isoa sydäntä, mutta on ylittänyt odotukset, niin kuin joskus käy. Alina on tehnyt sen kanssa hyvää työtä", Saloa aiemmin myös valmentanut Mäentausta kertoi. Backlund kertoo, että lokakuussa Salo ja muutama muukin lähtee Travers-tallille Peelbergenin lähelle. Oppimaan lajia lajin sydänmailla. . "Emile Hendrix on luvannut auttaa, koska en voi ihan joka viikko siellä Keski-Euroopassa rampata. Mutta käyn kyllä jonkun verran ja mehän puhutaan Hendrixin kanssa valmennuksellisesti samaa kieltä. Suunnitelma on jatkaa sieltä sitten Olivaan ja jossain vaiheessa Alina varmaan muuttaa Hendrixille kokonaan."Edessä on tänä vuonna vielä GP-finaali, joka hypätään Power Parkissa. Salo on voittanut finaalin aiemminkin. Valmentaja Backlund kertoo, että suunnitelmat on katsottu jo hyvinkin pitkälle."Kyllä Alina niin pitkälle menee kuin lajissa on mahdollista. Lyhyemmällä tähtäimellä pitää päästä hyppäämään nations cupia ja siitä sitten eteenpäin."Backlund itse on kertonut jättävänsä kilparatsastuksen ja Ypäjällä se sitten virallisesti tapahtui, virallisen yleisökuulutuksen saattelemana: "Valkoiset housut ovat nyt kaupan!".Vasta juniori-ikäinen Sani Illi sai nuorten hopeaa hevosellaan Kasilias Eas Sho Z (Kannan - Kennedy), joka on ollut nyt vuoden verran ja löytyi Hollannista Jone Illin kanssa."Me käytiin katsomassa sitä Jonen kaa kahdestaan, kun äiti oli silloin Suomessa."Jan Brugginkinkin ratsastama hevonen oli ollut kaksi vuotta laitumella, sillä oli ollut loukkaantuneena. Kokeilupäivänä se oli ollut vasta pari viikkoa ratsastuksessa, mutta hyppäsi kokeillessa hyvin tulevan ratsastajansa kanssa. Sani Illillä riittää vielä juniorivuosia, sillä hän täytti vasta 16, mutta hevosessa riittää kykyä isommillekin esteille. "Mä uskon, että se on mulle nuorten vuosienkin hevonen, kunhan sen tietty saa pidettyä kunnossa sen loukkaantumisen jälkeen."Illi vietti kesän Beerbaumeilla isoveljensä Jonen seurana ja sanoo, että kuukaudet siellä olivat huippuaikaa. Itse hän ei huomaa suurta muutosta, mutta valmentajat, ja kuulemma etenkin oma äiti, ovat huomanneet eron ratsastuksessa. Videot Ypäjän radoista lähtivät joka tapauksessa joka päivä Markus Beerbaumille, ja hän on ne myös analysoinut. Kausi ei ole vielä paketissa. Illi aikoo hypätä Power Parkin Pohjola-finaalin ja sen jälkeen suunnitteilla on käydä taas Keski-Euroopassa, josta hän palasi vähän pitkin hampain Suomeen kouluun."Sit äiti sanoi, että hypätään nyt jotain kisoja, ja valittiin nämä SM:t, mikä oli kiva, koska pääsin hyppäämään ekan 145-luokan.". Minea Lindholm, 20, oli tyytyväinen pronssiin ja siihen, että "ratsasti paremmin" Showman Friendiään (Surprise Friend - Heartbraker)."Tokana päivänä mokasin itse ja nostan siitä käden pystyyn. Tein sarjaesteellä lähestymisen viiden askeleella kuuden sijaan. Hevonen pääsi kyllä sisään, mutta pudotti viimeisen. Kiltti hevonen, että edes lähti yrittämään. Moni ei olisi."Seuraava kisa on Power Parkissa. "Kuten ilmeisesti kaikilla muillakin. Talvella olisi kiva tehdä jotkut kv-kisat."Tulokset täällä