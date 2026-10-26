Marika Rättö ja Amanda Immonen äiti-tytär kisamatkalla Puolassa

Viime toukokuun kisoissa Norjassa Marika Rättö putosi hevoseltaan ja mursi lantionsa. Toipumiseen ja parantumiseen meni yli neljä kuukautta, ja sinä aikana Rättö ei päässyt hevosen selkään lainkaan.Sitä hienompaa oli päästä tänä viikonloppuna Puolan Barczewon kahden tähden kilpailuihin, ja vielä oman tyttären kanssa.”Tauon jälkeen olen mennyt yhteensä neljä luokkaa Suomessa kaksissa kisoissa, ja nyt sitten täällä. Tänään menin GP 145-luokan, jossa tuli yksi alas. Sijoituskin tuli. Että olen kyllä tyytyväinen, kun en niin montaa 145-luokkaa ylipäätään ole mennyt, kun olen ollut enemmän nuorten hevosten ratsastaja", Rättö kertaa. Rätön ykköshevonen Stolzenburg E (Stoltzenberg – Diadoro)on 11-vuotias, ja äidin sairaslomalla ollessa sillä kilpaili Rätön 16-vuotias tytär Amanda Immonen. Immosella on myös kaksi omaa hevosta, Cadenza (Contendro – Diamant de Semilly) ja Virago (Catch – Hiphop).”Cadenza on todella kuuma ja varovainen, sillä on potentiaalia isompiin luokkiin. Amanda nosti sen 90 sentin tasolta 130-tasolle vuodessa ja on voittanut sillä jo useita luokkia. Viragon Amanda sai ponivuosien jälkeen kolme vuotta sitten. Se on maailman kiltein, sillä voi mennä ihan kuka vaan. Sillä on menty 110-115 -tasoa.”Onko tämä teidän ensimmäinen äiti-tytär -kisamatka?”Ei, viime syksynä oltiin Hollannissa ja Belgiassa. Ja nyt kun Amanda opiskelee Sotungin urheilulukiossa, kisamatkoille on helpompi saada vapaata.”Lukion ja ratsastuksen lisäksi aktiivinen Amanda Immonen treenaa myös lentopalloa kolme kertaa viikossa.Miten nämä äiti-tytär -matkat sujuivat?”Oikein hyvin. Valmennan itse Amandaa, mutta myös Sanna Backlund auttaa, välillä on parempi, että asioista sanoo joku muu kuin oma äiti”, nauraa Marika Rättö ja jatkaa: ”Täällä Puolassa on todella kiva kisata, kaikki toimii aivan erinomaisesti, urheilijat, yleisö ja hevoset on huomioitu todella hyvin, pohjat ovat erinomaiset ja kaikki toimii.”Entä jännittääkö äitiä kun tytär on radalla?”Ei yleensä, ainakaan pienemmillä radoilla, mutta kun Amanda kisasi Stolzenburgilla Tallinnassa, niin kyllä mä vähän että miten ne lähestymiset... onneksi se hevonen on tosi kovapäinen eikä halua koskea puomiin.”Rättö kertoo, että suunnitelmissa on kilpailla marraskuussa Ypäjällä, ”Ja on ollut puhetta uudesta Puolan matkasta joulukuussa. Ajettiin tänne Viro-Latvia-Liettua reittiä ja se meni hyvin.”Entä Horse Show Helsingissä?”Ainahan se kiinnostaa. Jos pääsen, niin ilman muuta. Amanda varmaan hyppää siellä yhden tähden linjaa.”Ehkä näemme sekä äidin että tyttären kilpailemassa HIHS:issä helmikuussa.Barczewossa kilpaili myös muita suomalaisia: Petra Heikkinen, Sani Illi ja Olivia Wendelin. Sani Illi sijoittui kahdella hevosellaan 145 GP-luokassa 7. ja 12. sijalle, ja jatkoi näin maailmanranking-pisteiden keruutaan.