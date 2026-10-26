Amanda Immonen ja Stolzenburg.
Amanda Immonen ja Stolzenburg. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Marika Rättö ja Amanda Immonen äiti-tytär kisamatkalla Puolassa

Äiti on palannut hevosensa satulaan. Neljän kuukauden tauon aikana kilpailuttamisesta huolehti oma junioritytär.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi