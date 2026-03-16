Amanda Prittinen lähti toiselle juniorivuodelleen professori-ori Reitland's Du nur du B:llä

Jos hevosesta voi sanoa herrasmiesratsu, saksalainen ratsuponikonkari, 20-vuotiaaksi kääntynyt Reitland's Du nur du B eli tuttavallisemmin Dudu (Diamond - Don Pedro) on sellainen. Se on jo selvästi keski-ikäinen, vähän tukeva, hillitty, mutta selkeän maskuliininen. Professorimainen.Professoriksi sitä sen ratsastaja Amanda Prittinen kutsuukin. On oltava tarkka mitä sille opettaa, sillä kun opitut asiat on prosessoitu, niitä saattaa ilmaantua silloin, kun poni niin hyväksi katsoo. "No joo siis, totta kai se kuuntelee ratsastajaa, mutta kuitenkin ehdottelee tietäväisenä asioita, koska osaa kaikki ohjelmat ulkoa", Prittinen nauraa. Prittinen oli lauantaina Ypäjällä halliSM:issä hopealla ja voitti sunnuntaina Legimia Cupin vaativa B -tasoisen osakilpailun. Reitland's du Nur du B riensi hätiin, vaikka sen ratsastaja siirtyi poniluokista jo vuosi sitten junioreihin, sillä Prittinen menetti viime vuonna juniorivuosia varten hankitun Futurisme M:n. Sen jonka terveysongelmat kävivät ylitsepääsemättömäksi ja siitä oli luovuttava. Nyt on etsinnässä uusi juniorihevonen. Ratsastajalla on kova polte radoille, ja kaikki mahdolliset tukijoukot on hälytetty hevosen etsintään, mutta hyvä juniorihevonen ei niin vain löydy. Dudu on onneksi osaava, ja tarkoitus oli pitää se kakkoskisaratsuna joka tapauksessa, sillä ei siitä haluta luopuakaan. Tänä vuonna 18 vuotta täyttävä Prittinen kertoo oriin olevan hyvin vaatimusten tasolla ja suunnitelmissa sen kanssa onkin sekä SM että Legimia Cup ja Pohjola-sarja vaativa B-tasolla. Mutta PM:iin sillä ei pääse, eikä tietenkään maajoukkueeseen siksi, että se on poni. Poniori löytyi aikoinaan, vuonna 2023, oman pitkäaikaisen valmentajan Anu Korppoon vinkistä sen vaihtaessa silloiselta ratsastajaltaan Pinja Salmelalta seuraavalle. Ori on hyväksytty jalostukseen Saksassa, mutta varmuutta siitä ei ole, onko sitä tehtävään siellä käytetty, Suomessa joka tapauksessa ei. Amanda Prittisen äiti Sirpa Muhonen on pitänyt Kälviällä ratsastuskoulu Muhosen Tallia jo yli 40 vuotta, kotona on lähes 30 hevosta. Kisaradoilla nuoresta iästään huolimatta rutinoitunut Prittinen on apuna ratsastuskoulussa, pitää kesäisin lyhytkursseja nuorimmille ja lähtee aina välillä tutorina oppilaiden kanssa aluetason kilpailuihin koulun hevosilla. Hän käy Kokkolassa nelivuotista lukiota ja on myös urheiluakatemiassa."Se on aika kätevä, että voi käydä koulutunneilla tallilla ja saa ratsastamisesta opintopisteitä. Olen meidän lukion ainoa ratsastaja, muut ovat jalkapallossa ja jääkiekossa ja muissa tavanomaisemmissa lajeissa."Minkälainen juniorihevonen olisi ihanne?"Sellainen kuin Dudu, mutta vähän isompi!"