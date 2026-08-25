Poju ja Harila ovat tehneet tuttavuutta jo kolmen vuoden ajan.
Poju ja Harila ovat tehneet tuttavuutta jo kolmen vuoden ajan. Kuva: Harilan arkisto
Ratsastusuutiset

Amatöörisarjan voittaja Harila löysi kilpahevosen Irlannista videon perusteella – haaveena ulkomaan kilpailut

Kun Suomen hevosmarkkinat eivät vastanneet odotuksia, katse siirtyi ulkomaille.
Julkaistu
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