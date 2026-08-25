Amatöörisarjan voittaja Harila löysi kilpahevosen Irlannista videon perusteella – haaveena ulkomaan kilpailut

”Saatiin hyvä rata, voitto matkaan”, aloittaa Porvoossa amatöörisarjan finaalin voittanut Tiia-Riitta Harila.Harila osallistui sarjakilpailuun sattuman kautta alkaen Tampereen osakilpailusta.”Osakilpailuluokka sattui olemaan siinä lähellä, enkä suunnitellut jatkavani sarjakilpailua. Katsoin kuitenkin Tampereen jälkeen, että missä päin cup jatkuu. Ennen finaalia olimme sitten sarjan kärjessä, eli Porvooseen lähdettiin hyvistä lähtökohdissa. Mutta silti kyllä jännitti mennä. Mikään ei ole liian varmaa.”Ratsastaja osallistui sarjaan omistamallaan Brownstowns I'm A Starboy She -ruunalla (Tyson - Sea Crest), eli Pojulla. 7-vuotias Poju on irlanninpuoliverinen, ja Harila osti hevosen Irlannista sen ollessa 4-vuotias.Miksi hevosta ei sitten lähdetty etsimään Saksasta tai Hollannista?”Kun tuli ajankohtaiseksi ostaa uusi kisahevonen, katselin Suomen markkinoita pitkään. Kun ne eivät sitten kohdanneet sitä, mitä etsin, laajensin katsetta ulkomaille. Alun perin mietinkin Saksaa ja Hollantia, mutta sain vinkkiä välittäjä Sanna Hakalasta”, ratsastaja kertoo.Hakalan kautta Harila sai videon Pojusta. Juuri ennen Suomeen tuloa ruuna hyppäsi Dublinin Horse Show’ssa.”Se on hyväsukuinen ja tuli ammattikasvattajalta. Näin heti videosta, että tämä se on, vaikka toki sen perusteella voi mennä paljon vikaan. Jännitti siis paljon, ennen kuin pääsin näkemään sen. Mutta sitten kun pääsin selkään, se tuntui paremmalta kuin uskalsin odottaa.”Hevonen on vakiinnuttanut tänä kesänä 120- ja 125-tasoa. Loppukaudesta on tarkoitus nousta 130-luokkiin.”Sillä on hirveen ihana ja kultainen luonne. On yritteliäs ja tekee mitä pyydetään”, Harila sanoo.Ratsukkoa valmentaa Sanna Backlund..Ammattina hevoset, haaveena ulkomaatKangasalalaisella Harilalla on Pälkäneellä yskityistalli, jossa hän valmentaa. Ennestään löytyy SRL:n 1-tason valmentajakoulutus, 2-tason koulutus alkaa syksyllä.”Se on toivottavasti purkissa ensi kesään mennessä”, ratsastaja pohtii.Harila valmentaa seura- ja aluetasolla koulu- ja esteratsastusta. Lisäksi hän kilpailee tavoitteellisesti kansallisella tasolla.”En uskaltanut odottaa hirveesti mitään tältä kesältä. Kuitenkin heinäkuussa kisat alkoivat rullaamaan, ja siitä asti on ollut luottavainen fiilis.”Amatöörisarja on nimellisesti lähellä Helsinki Horse Show’n amateur touria. HIHS:in kilpailemiseen riittää aluelupa, kilpailu käydään korkeuksissa 80–100 senttimetriä, ja finaali kilpaillaan itse Horse Show’ssa. Amatöörisarja on kansallinen tason sarja, joka käydään 120-korkeudella.Harilan päätavoite on Pohjola Pronssi-sarjan finaalissa, joka käydään syyskuun alussa.”Se on tän kauden pääkisa, vaikka kyllä me vielä loppukaudesta kilpaillaan vielä Suomessa”, hän kertoo.Vuoden vaihteen jälkeen nähdään, lähteekö ratsukko vielä kisaamaan ulkomaille.”Ulkomaanreissu on ollut pitkän aikaa toiveissa. Mutta mennään sitten, kun aika on kypsä. Konsultoidaan vielä valmentajan kanssa: ensi vuonna nähdään, onko se mahdollista jo seuraavalla kaudella”, ratsastaja päättää.Katso finaalin tulokset täältä. .”Kaikesta huolimatta halusin jatkaa hyppäämistä” – viisi vuotta onnettomuudesta, ja Melinda Bro kilpailee yhä.Kolumni: Esteratsastus laajenee kuin jalkapallo, mutta kiinnostuuko yleisö?