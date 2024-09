Amerikkalainen 5 tähden kenttäratsastaja läpsi hevosiaan treeneissä päähän - juttu toukokuusta asti FEI:n tutkinnassa

Amerikkalaisen The Chronicle of The Horse -hevoslehden mukaan viiden tähden kenttäratsastaja, viikko sitten Wakitalla Burghleyssä sijalle 27 ratsastanut Andrew Mc Connon, 38, on FEI:n tutkinnassa.

Somessa kiertää ratsastajan hevosten entisen hoitajan keväällä puhelimella treenikentän laidalla ottamat videot, jossa ratsastaja läpsii kädellä satulasta käsin hevostaan treenitilanteessa päähän, kun se juoksee esteen ohi ja törmää sitten siihen. Yhdellä videoista Mc Connon lyö hevosta, vaikka se oli juuri hypännyt esteen

Videot toimitettiin FEI:lle, jossa ne ovat olleet toukokuusta lähtien tutkinnassa. USA:n ratsastajainliitto USEF siirtää vastuun FEI:lle, jolla on enemmän toimivaltaa tämänkaltaisissa tapauksissa. USEF:in :in edustaja kertoi lehdelle, että lajiliiton toimintaa estää se, ettei sillä ole juridista oikeutta puuttua muihin kuin kilpailunaikaisiin väärinkäytöksiin. USEF ilmoittaa myös, että tämä kohta tulee joulukuussa lajiliiton säännöissä muuttumaan.

Asia on kesken, mutta ratsastaja alkoi välittömästi menettää sponsoreitaan näiden tunnistettua hevosiaan videoissa.

USA:n kenttäratsastuksen lajiyhdistys USEA ilmoitti videoista USEF:ille, 7.9., välittömästi ne nähtyään, vain saadakseen vastauksen, että "USEF suhtautuu eläinten huonoon kohteluun hyvin vakavasti" ja että asia on viety eteenpäin ja on parhaillaan FEI:n tutkinnassa.