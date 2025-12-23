Ammattilaisura siintää Aida Hämäläisen haaveena – joulu Hollannissa, kisat välipäivinä

Ensi vuoden alussa 18 täyttävä Aida Hämäläinen on asettunut kokonaan Hollantiin. Hänellä on kolme hevosta Utopia Equestrian Estate -tallissa Eindhovenin lähellä. Siellä häntä valmentaa hollantilainen Luc Steegars, joka valmensi Hämäläistä jo Suomessa. Hämäläinen on menossa perinteiseen Jumping Mechelen -kilpailuun heti joulun jälkeen.Hollannissa on vietetty jo yli puoli vuotta. ”Olen täällä nyt joulunkin. Äiti tulee joulun jälkeen katsomaan mun kisoja Mecheleniin. Olen kyllä ihan tyytyväinen tähän vuoteen, mun ratsastus on edennyt hyvään suuntaan”, Hämäläinen kertoo. Hevosia on kolme. ”Tietenkin Hurby (Namelus R – Indoctro) jolla olen menossa Mecheleniin. Se on ollut mulla nyt vuoden ja on todella hyvässä kunnossa, sopii mun käteen. Sitten mulla on 6-vuotias KMS Bally Griffinmax (Tyson – Chacoa) ja nyt uusin, vasta kuukausi sitten mulle Hendrixiltä tullut 5-vuotias Paulina JDV (Bustique – Entertainment). Että hevostilanne on hyvä, nämä nuoret ja sitten kokenut konkari Hurby. Menen Hurbyllä Mechelenissa junnuluokkia, 140-tasolla.”Entä ensi vuosi, mitkä ovat tavoitteesi?”Jos nations cupiin saataisiin joukkue kasaan niin se kiinnostaisi. Tietenkin EM-kisat heinäkuussa Hagenissa on se vuoden päätavoite.”Vaikuttaa siltä että tällä nuorella ratsastajalla on asiat kunnossa ja tähtäimessä ammattiratsastajan ura. Toki Aida Hämäläinen tulee Suomeen vanhojen päivän tansseihin ja ylioppilaskirjoituksetkin täytyy vielä tehdä.”Mähän opiskelen Mäkelänrinteen urheilulukiossa ja siellä on todella helppo opiskella etänä. Teen jo nyt keväällä jonkun ylioppilaskokeen ja sitten muutaman aineen ensi syksynä ja loput 2027 keväällä.”