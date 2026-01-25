Amsterdamissa tuli pudotuksia ratsukolle Seppälä-Geerink ja Kerel. Kuva: Outi Räisänen

Ratsastusuutiset

Amsterdam ei ollut Jasmin Seppälä-Geerinkin kisa: "Nyt ei voi kauheasti kehua"

Länsi-Euroopan maailmancupin liiga puksuttaa kohti loppua. Vielä Bordeaux ja Göteborg ja sitten onkin jo Helsingin vuoro.