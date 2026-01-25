Amsterdam ei ollut Jasmin Seppälä-Geerinkin kisa: "Nyt ei voi kauheasti kehua"

Ranskan Julien Epaillard toisti sunnuntaina Amsterdamissa vuoden 2024 suorituksensa ja vei maailmancupin osakilpailuvoiton. Hallitseva maailmancup-finaalivoittaja kilpaili itse kasvattamallaan, nerokkaalla selle français -hevosella Donatello d’Auge, jonka kanssa hän voitti tittelin jo viime vuonna ja joka on hänen ratsunaan myös huhtikuussa 2026 Fort Worthissa järjestettävässä finaalissa.Alain Jufer päätti Hollannin-kiertueensa toiselle sijalle ratsullaan Dante MM. Sveitsiläisratsastaja ratsasti lähes kaksi sekuntia Epaillardia hitaammin, mutta varmisti paikkansa palkintopallilla, kun kävi ilmi, että puhdas rata takasi sijoituksen viiden parhaan joukossa.Kolmannen sijan nappasi Belgian Niels Bruynseels ratsullaan Delux van T & L. . Vuosittainen Jumping Amsterdam -kilpailu on yleisön kestosuosikki. Katsomot ja VIP-pöydät olivat täynnä yleisöä, joka oli tullut seuraamaan Länsi-Euroopan liigan osakilpailua 10/13.Louis Konickxin perusrata ei ollut liian vaativa, koskapa kerran 12 ratsukkoa selviytyi uusintaan, mutta finaalikierros oli täysin toista maata. Ei perusratakaan tietenkään helppo ollut muille kuin korkeintaan maailmancupia tasaisesti koko kauden kisanneille. Suomen Jasmin Seppälä-Geerink vastasi puhelimeen nuhaisella ja painuneella äänellä. Flunssa iski viikonlopun aikana ja kunto ei ollut paras mahdollinen. "Nyt ei voi kauheasti kehua mitään", hän sanoi 24 virhepisteen suorituksestaan Kerel van het Sterrebosilla. "Nuo radat on niin teknisiä, että ne ei kestä oikeastaan pientäkään virhettä - lähtee helposti menemään isommin pieleen."Epaillard nousi pistetilanteen kärkeen 66 pisteellään ja on jo varma finalisti. Willem Greve Hollannista on kakkosena 61 pisteellä ja kolmantena Richard Vogel, Saksa 56 pistettä. Tulokset täällä.Thijssenin Mel ja Mans - sisarusenergiaa parhaimmillaan