Anna-Julia Kontio ja Jay Jay Bordeaux'ssa, Ranskassa.
Anna-Julia Kontio ja Jay Jay Bordeaux'ssa, Ranskassa. Kuva: Artistes Associes Photograph
Ratsastusuutiset

Anna-Julia Kontio ja Jay Jay yhdeksänsiä 70:n osallistujan 150-luokassa – "Menimme omaa tahtia"

Kontio suunnittelee menevänsä seuraamaan MM-kisoja paikan päälle, ainakin parina päivänä.
Julkaistu
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esteratsastus
Anna-Julia Kontio
Jay Jay
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