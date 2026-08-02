Anna-Julia Kontio ja Jay Jay yhdeksänsiä 70:n osallistujan 150-luokassa – "Menimme omaa tahtia"

Anna-Julia Kontiolla on jälleen takanaan onnistunut kolmen tähden viikonloppu Sentowerissa Belgiassa.”Olen tosi tyytyväinen kaikkiin neljään hevoseen. Kaikki hyppäsivät 145-tasoa hyvin.”Kontio sijoittui lauantain 150-luokassa yhdeksänneksi Jay Jay van de Mottelhoevella (Faldiano - Thunder van de Zuuthoeve). Luokassa oli yhteensä 70 lähtijää.”Jay Jay otti hienon sijoituksen osallistujamäärään nähden. Rata ei ollut meille mikään otollisin. Ei siis ratsastettu samalla lailla aikaa kuin muut, vaan menimme omaa tahtia. Tunnen sen jo aika hyvin, ja tiedän missä rajoissa haluan ratsastaa. Halusin olla varovainen, se on kuitenkin jo 17-vuotta vanha”, ratsastaja pohtii.Kontio sijoittui Balvinolla kahdenneksitoista sunnuntain 145-luokassa ja kymmenenneksi lauantain 140-luokassa. Uusi tuttavuus Heart Touch WW (Hardrock Z - Christian 25) otti sijan 20 torstain 145-luokassa. Perjantain 150-luokasta ratsukko selvisi 9 virhepisteellä.”Tämä taisi olla meidän viides yhteinen luokka. Saan olla tyytyväinen, että vain toisiksi ja kolmanneksi viimeinen tulivat alas. Muuten se oli kaikin puolin tasainen."Ratsukko jatkaa toisiinsa tutustumista.”Se nousi aika nopeasti 150-tasolle, mutta tuntui heti oikein varmalta siinä. Nyt haetaan enemmän yhteisiä kokemuksia ja mennään kisa ja luokka kerrallaan – niin kuin on tähänkin asti tehty.”Rani Van 'T Gestelhofilla (Emerald - Warkant Van 'T Gestelhof) Kontio kilpaili 135–145-luokkia puhtain tuloksin..Ajatuksia MM-kisoistaEsteratsastuksen MM-kisat lähestyvät. Löytyykö Kontiolta ennakkosuosikkeja tai tärppejä mahdollisista voittajista joukkuekilpailuun tai henkilökohtaiseen kilpailuun?”Nyt täytyy kyllä tylsästi sanoa, että minulla ei ole suosikkeja. Varmasti kilpailussa on ennakkosuosikkeja, mutta aina voi tapahtua mitä vain. Se on ainutlaatuinen kilpailu, joten on hienoa päästä seuraamaan sitä. Menen varmaankin paikan päälle katsomaan parina päivänä”, ratsastaja pohtii.Suomelta löytyy yksi edustajaratsukko, Annina Nordström ja Fuzhou.”Tosi hienoa, että saatiin edes yksi ratsastaja. Heidän valmistautumisensa on sujunut tosi hyvin, ja heillä on varmasti kaikki eväät hyviin suorituksiin. Seuraan heidän kisaamistaan positiivisin mielin. Kilpailu Aachenissa tulee varmasti olemaan upea kokemus”, Kontio kommentoi.Ensi viikolla Kontio kilpailee jälleen Sentowerissa neljää tähteä, sen jälkeen on luvassa muutaman viikon kisatauko..Neljä suomalaista sijoittui kahden tähden 145-luokassa Belgiassa – Kontio jatkaa tulevaisuuden GP-hevosten rakentamista.Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata".Annina Nordström Drammenin kolmen tähden GP:n kakkoseksi