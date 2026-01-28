Anna-Julia Kontio viikonloppuna Sentower Parkissa ja ensi viikolla Bordeaux'ssa

Nämä ovat niitä keskitalven päiviä Belgiassa, kun aurinko ei tule esiin ollenkaan. Jopa vähän tihkuttaa vettä. VDB Sporthorsesin maneesissa on hyvä treenata. Anna-Julia Kontio verryttelee Cayadinaa (Cayado - Casquetto) kevyesti pienellä jumpparadalla maneesissa. Sillä on villainen ratsastusloimi päällä ja esteet ovat niin pieniä, maapuomeja ja vastaavia, että se on tammalle vain pienehkö jaloittelu ennen kisaviikonloppua. Tämän jälkeen ruvetaan pakkaamaan hevosia ja tavaroita autoon. Tavaraa on tulossa mukaan kunnioitettava määrä."Kaikki tuo", Kontio naurahtaa ja osoittaa käytävälle koottuja varustelaatikoita. Kansainvälisiin kisoihin hevoset on jätettävä koko viikonlopuksi ja tulopäivä Sentower Parkin kahden tähden CSI-kisaan on tänään keskiviikkona. Myös Jay Jay van de Mottelhoeve hyppää Sentower Parkissa.Kontio miettii jo Suomen matkaa. Hän ei ole aivan varma ottaako Jay Jaytä mukaan Suomeen ollenkaan. Kisamatkat ovat hevosille kuitenkin tietynlainen rasitus.Jens Vandenberk ottaa Sentoweriin mukaan kolme: D-Day vd Holstehoeve Z:n, Royal van't Gestelhofin ja Narezzo-S:n. Cayadina puolestaan menee kaksi luokkaa. joista toinen on päätösluokka, kahden tähden GP.Se on hyvä alleajo ensi viikolle, jolloin ohjelmassa on Bordeaux'n viiden tähden maailmancupin osakilpailu. Mutta ei pelkästään alleajo, kyllä kahden tähden GP voittaa kannattaa yrittää, jos sellaiseen osallistuu. Bordeaux on näillä näkymin viimeinen MC ennen Helsinkiä, sillä Göteborgin osakilpailua on kaavailtu Jasmin Seppälä-Geerinkille. Toisin kuin Sentower Park, jonne ei aja Overpeltista tuntiakaan, Bordeaux'hun kestää ajaa, sillä sinne on muutama kilometriä vaille 1000 kilometriä Belgiasta. Kontio ajaa sinne hevosauton itse. Bordeaux'n esteratsastajat täällä