Caydadinalla on lähipäivinä ohjelmassa kisoja. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Anna-Julia Kontio viikonloppuna Sentower Parkissa ja ensi viikolla Bordeaux'ssa

VDB Sporthorsesin tallissa käy kisaviikonloppua edeltävä keskiviikkokuhina.
