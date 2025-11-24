Anna-Julia Kontiolla ja Cayadinalla edessä tason nosto Espanjassa – "On aika mennä asteen vaikeampia tehtäviä"

Anna-Julia Kontio on aloittanut valmistautumisen Espanjan La Coruñan maailmancupia varten. Viikonloppuna Kontio sijoittui Belgiassa perjantain kahden tähden 145-luokassa viidenneksi Jay Jay van de Mottelhoevella (Faldiano - Thunder van de Zuuthoeve). Sunnuntain GP-luokassa Kontio ja Cayadina (Cayado 3 - Casquetto) jäivät sijalle 27 viidellä virhepisteellä.”Viikonlopusta jäi tosi hyvä fiilis. Jay Jayn kohdalla en edes löydä sanoja. Se jatkaa uskomatonta virettään. Samoiten Cayadina tuntui todella hyvältä, radassa ei ollut mitään ongelmaa. Minulla tuli pieni muutos suunnitelmiin toisiksi viimeisellä esteellä. Siitä seurasi rytmirikko, ja uskon että pudotus johtui siitä”, ratsastaja pohtii.Cayadina eli ”Kirppu” tuli Kontion käyttöön kesän alussa Titta Tallbackalta. Ratsukko on päässyt hiljalleen tutustumaan toisiinsa, ja yhteistyö on sujunut hyvin alusta asti.”Totta kai siinä menee oma aikansa, kun en ole tuntenut hevosta pitkään. Mutta kokemusta, hienosäätöä ja varmaa fiilistä haetaan ratojen kautta. Jay Jayn kanssa tekemiseen, valmisteluun ja ihan kaikkeen on jo löytynyt toimiva rutiini. Cayadinan kohdalla sitä pitää vielä etsiä – rutiinia, joka valmistelee sekä lisää hevosen itsevarmuutta ja keskittymistä. Ei siis ole kysymys estekorkeudesta. Pikemminkin treenin pitää olla notkistavaa, voimaa kehittävää ja hevosen tyytyväisyyttä ylläpitävää. Kaikki tähänastiset virheet ovat olleet pieniä kommunikaatiovirheitä.”Ratsastaja ja Tallbacka ovat Kontion mukaan olleet tiiviisti yhteyksissä.”Titta on käynyt välillä täällä hevosta katsomassa. On kivaa, kun on omistaja, jota oikeasti kiinnostaa hevosen tekeminen”, ratsastaja iloitsee..Kontio toivoo, että hevoset jatkavat samalla vireellä Espanjassa. ”Tuntuu mielekkäältä ja vakaalta lähteä, olemme jo useamman vuoden tehneet töitä tämän eteen. Tulemme myös varmasti oppimaan paljon uutta. Cayadinan kohdalla askel ylöspäin tuntuu hyvältä ja luontevalta. On aika mennä asteen vaikeampia tehtäviä. Jay Jay taas menee samaa tasoa kuin Belgiassa.”Loppuvuosi jatkuu kilpaillessa:”Joulu on omaa suosikkiaikaani, joten olen joulumielellä tässä kilpailemisen ohella. Saa nähdä, miltä vuodenvaihteen kilpailukalenteri tulee näyttämään”, Kontio päättää haastattelun..Katso perjantain kahden tähden 145-luokan tulokset täältä. Katso sunnuntain kahden tähden 145-GP:n tulokset täältä. .”Tätihevonen” isoille radoille: Titta Tallbackan Cayadina on Juuli Kontion uusin kilparatsu