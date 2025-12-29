Cayadina jäi tänään Mechelenissä karsinaan.
Cayadina jäi tänään Mechelenissä karsinaan. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Anna-Julia Kontiolta puuttuikin kvaali - ei pääse hyppäämään GP:tä eikä MC:tä

Kontion Mechelenin kisaviikonloppu muuttui dramaattisesti.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi