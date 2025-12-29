Anna-Julia Kontiolta puuttuikin kvaali - ei pääse hyppäämään GP:tä eikä MC:tä

Anna-Julia Kontio sai tänään Mechelenin kisapaikalla soiton kisajärjestäjältä. Asia oli se, että hänen ilmoittautumisensa maanantain GP-luokkaan ja tiistain maailmancupiin ei ollut mahdollinen. Cayadina-hevoselta puuttuu nimittäin osallistumiseen oikeuttava, maksimissaan 4 virhepisteen tulos 150-luokasta. "Hitsi kun olisi tiennyt tämän eilen, niin olisi voinut sen tuloksen täällä helposti ratsastaa", Kontio harmittelee."Mutta ei voi mitään, näillä nyt mennään."Suunnitelma oli hypätä tammalla sekä GP että MC. Tamma tuntui sunnuntain verryttelyluokassa hyvältä ja tasaiselta."Se oli sille just sopiva luokka alle", Kontio tuumaili aiemmin tänään maanantaina, kun hän ei vielä tiennyt mitä tulee myöhemmin päivällä tapahtumaan. Kysymykseen, onko aivan raivona tilanteesta, Kontio vastaa näin: "En mä jaksa tällaisesta raivona olla. Säännöt ovat sääntöjä ja me ei tätä tiedetty. Ei mahda mitään."Tosin tällaisen virheen ihminen tekee varmaan vain kerran elämässään?"Joo, ei varmasti toistu enää mun kohdalla", Kontio naurahtaa.Kisajärjestäjä tarjosi osallistumista "toisella hevosella", eli Jay Jay van de Mottelhoevella, jolla kvaali on, mutta Kontio ei innostunut ajatuksesta, sillä ei halua hypyttää ruunaa näin isoissa luokissa. Suunniteltu maailmancupin kauden jatko Baselissa on nyt auki, sillä sinnekin tuo 150-tulos tarvitaan. "Täytyy koettaa huomenna se tulos täältä saada", Kontio sanoo. Kommentti: Kenen olisi pitänyt huomata?Anna-Julia Kontio ei syytä ketään muuta kuin itseään, mutta toteaa jotenkin niin, että FEI:n säännöt ovat sen verran monimutkaisesti kirjoitettu, että useampi silmäpari olisi hyvä olla niitä tarkistamassa. Ei siitä ainakaan olisi haittaakaan.Tämä muistuttaa jonkin verran Stella Hagelstamin tapausta, jossa sääntöpykälä esti lopulta starttaamasta olympialaisissa. Ja herättää kysymyksen, kenen olisi pitänyt huomata. Toimittajan näkemys on, että urheiluliitossa ollaan tällaisia tilanteita varten, koska siellä ollaan urheilijoita varten, heidän takiaan. En tiedä minkälainen prosessi kansainvälinen ilmoittautuminen lajiliitossa on, mutta voisiko jonnekin lisätä ominaisuuden, että näyttö vaikka jumittuu tai muuttuu punaiseksi, mikäli urheilija on pyrkimässä väärään kilpailuun?