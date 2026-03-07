Anna-Juulia Kontio ja Cayadina.
Anna-Juulia Kontio ja Cayadina. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Anna-Julia Kontion ja Cayadinan tiet erkanivat: "Yhteinen päätös hyvässä hengessä"

Anna-Julia Kontion ja Titta Tallbackan tamma Cayadinan viimeiset yhteiset kisat olivat Horse Show'ssa.
Julkaistu
