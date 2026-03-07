Anna-Julia Kontion ja Cayadinan tiet erkanivat: "Yhteinen päätös hyvässä hengessä"

"Nyt alkaa ulkokausi, muutamia uusia hevosia ja niihin tutustumista. Näitä meidän lähikisoja kalenterissa, aloitetaan Sentowerista kahden viikon kuluttua. Cayadinan kanssa tiet erkanivat hyvässä hengessä ja yhteisellä päätöksellä. Ei liity mitään draamaa, hienoja kokemuksia jaettiin molemmin puolin ja tähän oli hyvä päättää", Kontio kertoo.Hän kertoo olleensa tyytyväinen viime sunnuntain maailmancupin rataan Messukeskuksessa."Hevonen tuntui ehdottomasti parhaalta tähän mennessä tuolla tasolla. Kun katson koko kautta taakse päin, se kehittyi paljon ja saatiin yhdessä paljon varmuutta noilta radoilta. "Omistaja Titta Tallbacka ei halunnut kommentoida enempää, mutta kertoi, että lähiviikkoina asiasta on todennäköisesti enemmän kerrottavaa.Suomeen hevonen ei palannut.